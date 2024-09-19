НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Національний банк України (НБУ) за підсумками засідання вирішив не змінювати облікову ставку

Так, облікова ставка в Україні залишилась на рівні 13%. В Нацбанку зазначили, що це рішення враховує необхідність:

наближення інфляції до цілі 5% у наступні роки;

забезпечення стійкості валютного ринку.

Також НБУ ухвалив низку рішень у частині нормативів обов’язкового резервування та модифікації параметрів операційного дизайну, щоб стимулювати додатковий попит на ОВДП.

Регулятор запевняє, що це посилить спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку, але водночас не створюватиме ризиків для стійкості валютного ринку й повернення інфляції до цілі на горизонті політики.

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Упродовж останніх місяців темпи зростання цін очікувано пришвидшилися. У серпні споживча інфляція зросла до 7,5% р/р, що було близьким до липневого прогнозу НБУ.

За оцінками Нацбанку, до кінця 2024 року інфляція помірно зростатиме. Однак виважена монетарна політика та зменшення зовнішнього цінового тиску сприятимуть її поступовому сповільненню вже наступного року.

Для НБУ важливим завданням залишається забезпечення привабливості гривневих інструментів для заощаджень. Ставки за депозитами та ОВДП й надалі мають захищати заощадження громадян від інфляційного знецінення.

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У липні НБУ призупинив пом’якшення процентної політики, щоб зберегти належний рівень дохідності за гривневими інструментами, та наразі вбачає за доцільне утриматися від відновлення циклу зниження облікової ставки.

Міжнародна фінансова підтримка та заходи з акумуляції внутрішніх ресурсів мають допомогти уряду профінансувати дефіцит бюджету без звернення до емісійних джерел фінансування. Водночас зовнішня допомога дасть змогу НБУ підтримувати належний рівень міжнародних резервів та забезпечувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.

Нагадаємо, останній раз облікову ставку знизили в середині червня — з 13,5% до 13%. Тоді рішення НБУ враховувало поточний баланс ризиків, стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань.

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Джерело: НБУ