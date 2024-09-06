Скільки кредитів на відновлення енергетики отримав бізнес — НБУ

Українські банки за три місяці схвалили заявки бізнесів на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури майже на 6 млрд грн

З початку червня банки отримали 1975 заявок від підприємців на кредитування проєктів із відновлення енергетики на загальну суму 46,4 млрд грн, йдеться в опитуванні Нацбанку України.

Вже схвалено заявки (підписані угоди і ті, що готуються до підписання) на суму 5,8 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами бізнесу, становить 972 млн грн.

Зокрема, у серпні:

подано 781 заявку на суму 7,3 млрд грн;

схвалено 808 заявок на суму 2,2 млрд грн;

надано 224 кредити загальним обсягом 523 млн грн.

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Загальна профінансована з червня потужність за наданими позиками бізнесу становить 97,4 мВт (попередні дані на основі близько 85% портфеля).

Найбільші обсяги коштів виділено на побудову СЕС (32 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (33 мВт) та газопоршневих когенераційних установок (18 мВт). Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Також банки кредитують і населення. Протягом останнього тижня громадянам надано 405 кредитів на 27 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами українців, зараз становить 89 млн грн.

Нагадаємо, в кінця червня найбільші банки України підписали спільний меморандум про пільгове фінансування проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

В меморандумі йдеться, що банки-підписанти зобовʼязуються докладати зусилля з організації доступного кредитування для бізнесу, який реалізовує проєкти, спрямовані на підвищення рівня енергонезалежності країни.

Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму – від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі – не більше UIRD12M + 3%).

Раніше ми розглядали приклади того, які продукти банки підготували для населення та бізнесу на випадок блекаутів. Зокрема, це енергетична програма для кредитування фізичних осіб — «Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств» або «Джерела енергії»; окрема програма для ОСББ і ЖБК; а також кредитна програма від ПУМБ.

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