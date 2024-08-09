Які умови пропонують банки для придбання товарів на випадок блекаутів

Країна агресор продовжує атакувати об’єкти української критичної інфраструктури, тому, щоб надати людям можливість підготуватися до можливих блекаутів, банки вирішили запропонувати спеціальні умови для купівлі енергетичного обладнання (це можуть бути, наприклад, сонячні панелі, батареї, генератори тощо)

У цій статті ми розглянемо приклади того, які саме продукти банки підготували для населення та бізнесу.

Енергетична програма для кредитування фізичних осіб — «Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств» або «Джерела енергії»

Ця програма запущена 20 липня 2024 року і наразі реалізується чотирма держустановами: ПриватБанком, Ощадбанком, Укргазбанком (відтепер UGB еко банк країни) та Сенс Банком, а також приватним банком «Глобус».

Пропозицією можуть скористатися власники житлових будинків або котеджів до 250 м². Потужність систем не може перевищувати 10 кВт (сонячна панель, вітряний генератор тощо).

Мінімальний обсяг кредиту передбачено на рівні 100 тис. грн, а максимальна сума не може перевищувати 480 тис. грн. Термін можна обрати від 12 до 60 міс. Перший внесок 10% вартості товару. Ставка — 0% (її покриває держава). Сплачується борг рівними частинами (ануїтет). Також передбачена разова комісія — 1,5% від суми кредиту.

Варто врахувати, що програмою передбачено деякі додаткові вимоги до позичальників, зокрема, щоб державні пільги не могли отримати заможні громадяни:

за останні півроку дохід позичальника (разом з дружиною / чоловіком) не повинен перевищувати 10-кратний розмір ЗП, розрахований за даними Держстату (наприклад, у червні це було 18,9 тис. грн, тобто за останні 6 міс. сумарно сім’я має заробити не більше 189 тис. грн);

мінімальний вік позичальника — 21 рік, а максимальний (станом на дату завершення терміну кредитного договору) має становити не більше 70 років.

Розглянемо ж детальніше пропозиції банків.

Ощадбанк надає українцям доступні кредити на придбання енергетичного обладнання

Від 20 липня у відділеннях Ощаду можна подавати заявки на кредити на придбання та встановлення генеруючих установок на альтернативних джерелах енергії в рамках державної програми під 0%. Проєкт реалізується Урядом України спільно з Фондом розвитку підприємництва.

Умови кредитування майже аналогічні тим, що зазначені вище, але з певними відмінностями, зокрема, термін кредитування — до 10 років.

Також банк пропонує і власну програму споживчого кредитування на придбання товарів та послуг зі встановлення енергонезалежного обладнання як для приватних будинків (наприклад, інверторний генератор), так і для квартир у багатоповерхівках.

Серед доступних для придбання товарів: зарядні станції, комплекти енергонезалежності (живлення), теплові котли, сонячні електростанції та панелі, вітрові генератори і відповідне додаткове обладнання, матеріали до них, роботи з їх встановлення тощо.

Кредит надається на суму від 50 до 400 тис. грн без застави, поручителів та прихованих комісії. Максимальний строк кредитування — 60 місяців.

«В умовах дефіциту електроенергії внаслідок постійних терористичних атак рф багато людей замислюються над підвищенням енергонезалежності. Відтепер із новими продуктами від Ощаду вони можуть придбати потрібне енергообладнання для поліпшення якості життя без значного фінансового навантаження», — заявив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

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ПриватБанк запускає енергетичні кредити для українців

У рамках пропозиції, яку ПриватБанк анонсував в середині липня, українці можуть отримати пільгові кредити на сонячні та вітрові енергоустановки. Ця програма називається «Джерела Енергії».

Як зазначив Дмитро Мусієнко, член правління банку з питань роздрібного бізнесу, держава повністю компенсує відсоткову ставку по таким кредитам. Скористатися продуктом можуть клієнти установи — фізичні особи. Потужність придбаних приладів не може перевищувати 10 кВт для власного житлового будинку або котеджу загальною площею не більше 250 м².

Зазначається, що ПриватБанк кредитує «Джерела Енергії» без застави на строк від 1 до 5 років. Сума кредиту становить від 100 до 480 тис. грн, авансовий внесок — від 10% від вартості обладнання.

Оформити пільговий кредит з 20 липня можна на сайті ПриватБанку — розділ «Кредити», програма «Джерела енергії» — та подати заявку на кредитному калькуляторі, вказавши загальну суму витрат на придбання гібридної системи електропостачання. Попереднє рішення про отримання такого кредиту банк повідомить протягом двох хвилин.

«Джерело енергії» від Sense Bank

Ще один провідний державний банк об’єднав в одну програму відразу декілька кредитних продуктів: для бізнесу, територіальних громад та населення. Про це він повідомив на початку другої декади липня.

Мета ініціативи — розв’язання нагальних проблем з електропостачанням, відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури та розвиток альтернативних джерел генерації живлення.

За словами голови правління Sense Bank Олексія Ступака програма буде і надалі розширюватися, залучаючи нових партнерів та впроваджуючи нові продукти.

«Сьогодні ми оголошуємо про старт комплексної програми кредитування всіх верств населення від Sense Bank під назвою «Джерело енергії». Для нас надзвичайно важливо не просто запустити, а й систематично розвивати її, оскільки ця програма здатна вже зараз якісно змінити життя українців, — зазначає Олексій Ступак. — «Джерело енергії» має кредитні продукти для тих верств населення які гостро потребують додаткового фінансування. Це дозволить бізнесу, від мікро до корпоративного та територіальним громадам у короткостроковій перспективі подолати енергетичну кризу та відновити зруйновані потужності енергогенерації. А про нові кредитні продукти ми обов’язково повідомимо невдовзі».

Нагадаємо, що у Sense Bank діє програма для кредитування мікро, малого, середнього та корпоративного бізнесу. Крім того, для територіальних громад діє Програма фінансування енергоефективності, метою якої є подолання наслідків пошкодження енергетичної системи України та розвиток альтернативних джерел електроенергії, яка направлена на фінансування обласних, місцевих та селищних рад.

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UGB еко банк країни почав видавати кредити на купівлю енергетичного обладнання

АБ «УКРГАЗБАНК» запустив кредитний продукт «Енергонезалежний» під цільове придбання енергетичного обладнання. Тобто в його рамках українці можуть купити, наприклад, генератор бензиновий, сонячні панелі, зарядні станції тощо.

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«Після анонсу у соцмережах новини про запуск нової кредитної програми «Енергонезалежний» ми отримали велику кількість запитів і бачимо неабиякий інтерес до нашого продукту. Отже, хочемо повідомити, що вже маємо перших клієнтів, які отримали кредити для забезпечення своєї енергонезалежності. За програмою ми пропонуємо широкий перелік обладнання та товарів, щоб українці змогли задовольнити практично будь-які потреби щодо енергозабезпечення та додати більше енергії своїм оселям», — коментує Олександр Щербаха, заступник голови правління Укргазбанку.

За допомогою кредиту «Енергонезалежний» українці зможуть придбати для своїх квартир та власних житлових будинків:

системи накопичення енергії (акумуляторні батареї, зарядні станції, джерела безперебійного живлення);

сонячні панелі, у тому числі гібридні системи з акумуляторними батареями;

генератори, вітрогенератори, твердопаливні котли та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

зарядні комплекси для електроавтомобілів;

теплонасосні системи опалення;

системи сонячного теплопостачання, гарячого водопостачання, додаткове обладнання і матеріали до них.

Сума за кредитом, який надається без застави та страхування, від 20 тис. до 500 тис. грн. Строк кредитування до 5 років включно. Початковий внесок становить не менше 20% від вартості обладнання.

Також із 20 липня в межах державної програми українці зможуть оформити пільговий кредит в Укргазбанку на сонячні панелі та вітряки з інверторами та акумуляторами до 10 кВт для власного житлового будинку, площа якого не перевищує 250 м². За таким пільговим кредитом держава повністю компенсує відсоткову ставку. Сума кредиту до 480 тис. грн терміном до 10 років.

Щербаха додав, що нещодавно також 17 банків підписали меморандум, та будуть пропонувати кредити на енергетичне обладнання під відносно низький відсоток для бізнесу, у тому числі, приватних осіб-підприємців.

Зазначається, що значна частина кредитів видається банком під державну програму пільгової іпотеки «єОселя». Найчастіше в рамках цієї програми до банку звертаються пільгові категорії громадян, зокрема, науковці, педагогічні працівники та військові.

Програма на придбання обладнання для генерації та зберігання електричної енергії з альтернативних джерел

Для українців, які проживають у будинках з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), низка банків пропонують кредити на придбання енергетичного обладнання (це можуть бути сонячні батареї та теплові насоси, вітрові станції тощо).

Річна відсоткова ставка — 13,5% у перший рік і не перевищить 16,5% з другого року. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Так, українські банки підписали доповнення до Меморандуму про розвиток кредитування для відновлення енергоінфраструктури. Кожна фінансова установа-підписант зобов’язалася представити на ринок свою кредитну програму.

За словами Мамедова, програма призначена для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які беруть участь у програмах «Енергодім» і «ГрінДІМ» від Фонду енергоефективності. Умови кредиту дають змогу ОСББ оформити позику до 3 млн грн на термін до 5 років на:

реалізацію енергоефективних проєктів;

придбання та встановлення сонячних панелей;

придбання та встановлення теплових насосів.

Програма вже охоплює купівлю обладнання для генерації та зберігання електроенергії з альтернативних джерел (сонячної та вітрової) для ОСББ і ЖБК під 7% річних, а домогосподарствам надають беззаставні кредити під 0% на суму до 480 тис. грн зі строком погашення до 10 років.

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Кредитна програма від ПУМБ

Перший Міжнародний Український Банк (ПУМБ) пропонує українським підприємствам нову кредитну програму для підвищення енергонезалежності та безперебійної роботи бізнесу під час відключень електропостачання.

«Ми провели велике опитування серед наших корпоративних клієнтів. І третина з цих клієнтів, усвідомлюючи поточний стан енергетичної інфраструктури країни, планує інвестувати в енергонезалежність найближчим часом. Тож така кредитна програма є однозначно необхідною та дозволить бізнесу працювати навіть під час тривалих відключень енергопостачання», — коментує нову кредитну програму заступник голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу Сергій Магдич.

Відповідно до умов програми, власники малого та середнього бізнесу зможуть оформити в ПУМБ кредити до 10 млн грн на строк до 5 років для придбання додаткових джерел електроенергії без початкового внеску та жодних комісій. До того ж протягом першого року за цим кредитом діятиме пільгова процентна ставка і гнучкий графік погашення заборгованості за кредитним договором. Також банк готовий підтримувати і компанії великого бізнесу.

Кредитні кошти допоможуть бізнесу профінансувати закупівлю додаткових та альтернативних джерел електроенергії — дизель-генераторів, сонячних панелей, газопоршневих та газотурбінних установок та електростанцій, а також систем зберігання та накопичення енергії.

Висновок

Українські банки об’єдналися, щоб забезпечити громадянам та бізнесу можливість забезпечити себе стабільним енергопостачанням. Відтепер купити, наприклад, генератор інверторний чи сонячні панелі в рамках різних програм, стало значно дешевше та доступніше.

Щоб детальніше дізнатися про всі доступні програми та їх умови, звертайтеся до служби підтримки банків.

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