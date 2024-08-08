Укргазбанк провів ребрендинг: що змінилось

Державний Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль

Відтепер Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип, повідомили в пресслужбі банку.

Зазначається, що оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям.

При цьому Укргазбанк офіційно не змінив свою назву. Зокрема, скорочення назви банку УГБ трансформувалось в UGB латиницею.

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«Кожна літера абревіатури розкриває три вектори, три цільових аудиторії, на яких зосереджений банк, і в інтересах яких він діє. Це Україна. Громада. Бізнес», — зазначають в установі.

Укргазбанк залишив в логотипі свою унікальну ознаку «еко банк», додавши слово «країни». Це підкреслює фактор глобальності еконапряму, який банк розвиває з 2016 року по всій країні. Фінустанова зберігає «зелений» банкінг як важливий атрибут оновленого бренду Укргазбанку.

Також оскільки Укргазбанк є універсальним банком, вирішено відійти від слова «газ» у новому позиціюванні. Воно, по-перше, обмежувало сприйняття бренду, по-друге, конфліктувало з іміджем банку як «еко банку».

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У своїй айдентиці банк зберіг синьо-зелену колірну гаму. Ці кольори вважають вдалими для еко банка, оскільки вони є найбільш частими відтінками в природі. Для більшого акцентування на екологічній спрямованості банку та розвитку «зеленого» банкінгу візуальний елемент ромба відтепер зеленого кольору, а зображення полум’я газу в логотипі змінили на зелений листочок.

«Наш бренд потребував оновлення айдентики та позиціювання. Ми зберегли його цінності та унікальність як еко банку та додали динаміки та нових сенсів, щоб бути більш сучасними та зрозумілими для наших клієнтів та міжнародних партнерів», — зазначає Ярослава Тітова, директорка департаменту корпоративних комунікацій Укргазбанку.

Нагадаємо, Укргазбанк запустив кредитний продукт «Енергонезалежний» під цільове придбання енергетичного обладнання — генераторів, зарядних станцій тощо.

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