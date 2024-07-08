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Укргазбанк почав видавати кредити на купівлю енергетичного обладнання

08.07.2024 17:00
Микола Деркач
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АБ «УКРГАЗБАНК» запустив кредитний продукт «Енергонезалежний» під цільове придбання енергетичного обладнання — генераторів, зарядних станцій тощо

Укргазбанк почав видавати кредити на купівлю енергетичного обладнання

Укргазбанк почав видавати кредити на купівлю енергетичного обладнання Фото: freepik.com

Про це говорили банкіри на панельній дискусії «Роздрібне кредитування: стан та перспективи», що пройшла в рамках Ukrainian Credit Conference (UCC), передає Minfin.

Як розповів Олександр Щербаха, заступник голови правління з роздрібного бізнесу Укргазбанку, новий продукт орієнтований на приватних осіб і пропонує значно нижчу відсоткову ставку, ніж в цілому по ринку за такими видами кредитів — від 19,5% річних на строк до 5 років.

Він додав, що нещодавно також 17 банків підписали меморандум, та будуть пропонувати кредити на енергетичне обладнання під відносно низький відсоток для бізнесу, у тому числі, приватних осіб-підприємців.

Зазначається, що значна частина кредитів видається банком під державну програму пільгової іпотеки «єОселя». Найчастіше в рамках цієї програми до банку звертаються пільгові категорії громадян, зокрема, науковці, педагогічні працівники та військові.

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На панельній дискусії керівник дирекції роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко розповів, що найчастіше українці беруть кредити для оплати товарів, навчання та лікування. Середня сума по банківським кредитним карткам — 35 тис. грн.

Євген Зайченко, керівник напрямку «Кредитні картки» А-Банку, додав, що в банку суттєво зросла кількість жінок-позичальниць, а також збільшилась кількість непрацевлаштованих (офіційно) клієнтів.

Як зазначив Олег Клименко, член правління ОТП Банку, сьогодні на ринку спостерігається початок ери відповідального кредитування, так як позичальники стали значно більш дисциплінованими, ніж це було до війни, ретельніше зважують власні можливості, перш ніж звертатися за кредитом.

«Темпи роздрібного кредитування зростають. Чеки по кредитах збільшуються, але вони все ще менші, ніж до війни. З одного боку, така тенденція робить ризики банків за кредитами збалансованими, з іншого — обмежує зростання клієнтської бази», — пояснив Клименко.

Сьогодні серед найперспективніших видів кредитування в Україні, за словами банкірів, — «єОселя», до якої долучається велика кількість фінустанов, а також кредити на придбання енергетичного обладнання. Цьому сприяють масові відключення електроенергії — українці змушені шукати гроші на купівлі «техніки від блекаутів». Зокрема, деякі позичальники беруть позики на придбання сонячних панелей.

Нагадаємо, що ПУМБ також пропонує українським підприємствам нову кредитну програму для підвищення енергонезалежності та безперебійної роботи бізнесу під час відключень електропостачання.

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Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкргазбанк
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