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Sense Bank та Одеська ОВА розпочали співпрацю щодо компенсації ставки за програмою «єОселя»

01.07.2024 14:16
Дарія Шуть
Новини компанії
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Український Сенс Банк домовився з Одеською обласною військовою адміністрацією щодо часткової компенсації за іпотечними кредитами у рамках державної програми «єОселя»

Sense Bank

Фото: Sense Bank

Відтак низка категорій позичальників зможуть придбати житло в Одесі та області в іпотеку на ще більш вигідних умовах. Відсоткова ставка 3% річних буде повністю компенсована коштом обласного бюджету у рамках програми «єОселя».

Як повідомляє банк, пропозиція діятиме для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також рятувальників і правоохоронців.

За словами Юлії Тур, керівниці напряму з роздрібного бізнесу Sense Bank, подібна співпраця не тільки збільшує можливості українців отримати нове житло, але й допомагає розвивати ринок, регіон та економіку країни в цілому.

Зі свого боку, в Одеській ОВА зазначили, що станом на 1 червня цього року завдяки Програмі часткової компенсацій понад 200 учасників «єОселі» придбали житло на пільгових умовах в Одесі та області. А підписаний договір із Сенс Банком підсилить цю ініціативу.

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Як вказано на сайті фінустанови, наразі Sense Bank активно працює над підписанням таких же договорів з іншими обласними військовими адміністраціями.

Нагадаємо, український Sense Bank доєднався до державної програми доступного іпотечного кредитування «єОселя» у листопаді 2023 року.

Нещодавно банк заявив про початок кредитування об’єктів первинної нерухомості у рамках «єОселі». Першим партнером фінустанови стала промислово-будівельна група «Ковальська».

Також ми писали, що в лютому 2024 року Sense Bank розпочав процес кредитування на придбання житлових будинків за програмою «єОселя». Кредит від банку надається тільки на придбання самого будинку, вартість же самої земельної ділянки покривається за рахунок позичальника.

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Рубрики: БанкиКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСенс Банк
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