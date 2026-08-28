НБУ розкрив результати перевірок Sense Bank за чотири роки: що виявив регулятор

Національний банк оприлюднив результати наглядових дій щодо Sense Bank у 2022–2026 роках. Регулятор заявив, що банк, зокрема після націоналізації, перебував під посиленим наглядом, а інформацію про виявлені порушення передавали правоохоронним та іншим державним органам

«Правління Національного банку України підтримує дії незалежних антикорупційних органів і зацікавлене в повному та неупередженому встановленні всіх обставин у справі, досудові матеріали розслідування якої опубліковані НАБУ. Необхідною умовою для цього вважаємо максимальну відкритість і прозорість усіх сторін, залучених до ухвалення відповідних рішень, у межах закону та без шкоди для досудового розслідування», — йдеться у повідомленні.

Про що пише НБУ

Нижче наводимо текст заяви НБУ без змін і редакційних правок, щоб читачі могли ознайомитися з позицією регулятора у її первинному вигляді.

Повноваження у сфері ліцензування, нагляду та фінансового моніторингу реалізуються відповідним колегіальним органом Національного банку – Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури (далі – Комітет) у межах повноважень, делегованих Правлінням Національного банку відповідно до закону. Ключові рішення щодо наглядових заходів та оцінки керівників фінансових установ ухвалюються колегіальними органами. Правління Національного банку несе відповідальність за діяльність Національного банку в межах компетенції членів Правління та здійснює контроль за належним виконанням делегованих ним функцій.

Правління заслухало детальний звіт Комітету щодо наглядових дій, здійснених регулятором для перевірки Сенс Банку упродовж 2022‒2026 років, та розглянуло наведені в ньому факти і хронологію наглядових дій. Наявні на сьогодні матеріали підтверджують, що НБУ послідовно здійснював наглядові та регуляторні заходи щодо Сенс Банку. Водночас регулятор послідовно реагує на нові обставини, які оприлюднюються правоохоронними органами.

Протягом останніх років, у тому числі з моменту його націоналізації, Сенс Банк перебував під посиленим наглядом з боку Національного банку. НБУ проводив регулярні перевірки у сфері фінансового моніторингу, банківського, валютного та санкційного законодавства, застосовував відповідні заходи впливу (штрафи, письмові застереження), а також інформував акціонера та відповідні державні органи про результати перевірок у межах повноважень.

Зокрема, у період із кінця 2022–2026 років Комітет прийняв понад 100 рішень, які стосувалися Сенс Банку. За результатами наглядових дій надіслано 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Так, Національний банк провів три інспекційні перевірки Сенс Банку щодо дотримання вимог банківського законодавства, а також шість перевірок у сфері фінансового моніторингу та три перевірки щодо дотримання вимог санкційного та валютного законодавства.

Зокрема, саме друга інспекційна перевірка Національного банку, яка була завершена в квітні 2025 року, виявила значний масив раніше невідомих конфіденційних (таємних) протоколів колегіальних органів Сенс Банку, про що також було поінформовано правоохоронні органи.

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Аналіз значного масиву виявлених даних щодо непрозорої управлінської практики колишнього Альфа Банку, що застосовувалися починаючи щонайменше з 2013 року, досі триває і є важливою складовою матеріалів, які використовуються Міністерством юстиції України в підготовці до розгляду в міжнародному арбітражі справи, ініційованій колишніми підсанкційними власниками. Подальший аналіз документів, виявлених під час перевірок НБУ, має доповнити позицію України в цьому спорі та враховуватиметься надалі в наглядових діях НБУ.

Із метою максимально широкого та прозорого висвітлення Національний банк ініціюватиме перед урядом та Міністерством фінансів розгляд питань щодо Сенс Банку на найближчому засідання Ради з фінансової стабільності.

НБУ очікує від уряду як акціонера невідкладних дій для відновлення повноцінної роботи органів управління Сенс Банку. Насамперед доформування наглядової ради шляхом призначення представників держави та незалежних членів, відсторонення або в інший спосіб усунення працівників банку, що фігурують в оприлюдненій НАБУ інформації. Саме правомочна наглядова рада забезпечує подальше формування належного складу правління банку, а також здійснює стратегічний контроль за його діяльністю та відповідає за виконання зобов’язань банку щодо його приватизації.

Правління Національного банку одностайне в своєму розумінні того, що високі стандарти незалежності центрального банку мають включати своїм елементом підзвітність. НБУ відкритий до парламентського контролю, предметної критики та перевірки своїх дій. Максимально детальний звіт про наглядові дії НБУ вже надіслано на розгляд уряду та членів Тимчасової слідчої комісії ВРУ.

Водночас рішення регулятора не можуть бути реакцією на політичний тиск або непідтверджені персональні звинувачення, а мають ґрунтуватися виключно на перевірених фактах та закріпленій законодавством логіці. Наразі певні публічні маніпуляції та припущення щодо можливих порушень у Сенс Банку протиставляються системним і послідовним зусиллям регулятора та учасників ринку з підвищення стандартів фінансового моніторингу, що є свідомим ігноруванням оприлюднених фактів та знеціненням зусиль і здобутків команди. Публічні натяки на можливість одноосібного впливу та спроби персоналізувати відповідальність за якісь дії стосовно Сенс Банку були спростовані всіма членами Комітету.

Розгляд Правлінням звіту Комітету та наведена хронологія показує послідовність дій НБУ на кожному етапі – від виявлення непрозорої практики під час інспекційних перевірок до оцінки відповідності керівників банку та звернень НБУ до уряду. Регулятор діяв у межах наявної на кожному етапі інформації та відповідно до встановленої процедури з метою забезпечення доведеності та законності кожного свого рішення.

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Невід’ємним додатком до цієї заяви вважаємо перелік ключових кроків, здійснених Національним банком для забезпечення належної системи корпоративного управління в Сенс Банку, детально описаних у розглянутому Звіті:

23.07.2024 – почалося застосування до Сенс Банку вимог статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, яка визначає поняття, правовий статус та особливості діяльності державних банків, зокрема і вимоги до корпоративного управління.

26.12.2025 – НБУ звернувся до власника банку – Уряду України, акцентувавши на необхідності формування правомочної наглядової ради Сенс Банку та проведення відповідної процедури конкурсного відбору членів правління Сенс Банку, адже попередній склад правління було призначено за прискореною процедурою, у межах націоналізації.

01.05.2026 – у медіа оприлюднено матеріали щодо “плівок Міндіча”, з яких НБУ отримав інформацію, яка могла свідчити про невідповідність Миколи Гладишенка вимогам до незалежних директорів

01.05.2026 – Національний банк ініціює адміністративне впровадження щодо голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на підставі результатів перевірки для з’ясування його причетності до непрозорої управлінської практики, таємних протоколів, які існували до націоналізації банку.

07.05.2026 – НБУ розпочав адміністративне провадження для оцінки відповідності Миколи Гладишенка кваліфікаційним вимогам щодо незалежних директорів.

Травень-червень 2026 року – НБУ надіслав листи до САП, НАБУ та Офісу Генерального прокурора, у яких запитував про процесуальний статус Миколи Гладишенка в кримінальних провадженнях, зокрема в справі “Мідас”, а також інформацію, необхідну для прийняття рішення щодо його незалежності. НБУ не отримав відповідь від правоохоронних органів, із посиланням на таємницю досудового розслідування. Відповідні запити Національний банк надіслав також міжнародній рекрутинговій агенції, яка здійснювала підбір членів наглядової ради Сенс Банку та особисто Миколи Гладишенка, для надання роз’яснень.

28.05.2026 – НБУ інформує власника, в особі Міністерства фінансів України та членів ТСК про перебіг адміністративних проваджень щодо голови правління Сенс Банку Олексія Ступака та голови наглядової ради Миколи Гладишенка.

19.08.2026 – НАБУ оприлюднює нові матеріали досудового розслідування операції “Форест Гамп”, які містили безпосередньо зафіксовану комунікацію Миколи Гладишенка з третьою особою. Це стало підставою для формування невідкладного рішення Комітету в частині оцінки голови наглядової ради Сенс Банку. Крім того, для вивчення фактів можливого втручання в роботу автоматизованої банківської системи Національний банк розпочав позапланові перевірки Сенс банку.

19.08.2026 – Комітет ухвалив рішення про невідповідність Миколи Гладишенка кваліфікаційним вимогам щодо незалежності. НБУ оприлюднив вимогу Уряду невідкладно припинити повноваження голови наглядової ради Сенс Банку.

20.08.2026 – НБУ ініціював окреме адміністративне провадження для оцінки колективної придатності наглядової ради Сенс Банку.

21.08.2026 – НБУ висунув уряду, наглядовій раді та правлінню Сенс Банку вимогу невідкладно вжити заходів для підвищення якості корпоративного управління, зокрема розглянути обмеження повноважень або усунення працівників, які фігурують у публічно доступній інформації НАБУ

24.08.2026 – у відповідь на звернення регулятора Сенс Банк розпочав службове розслідування із залученням фахівців з ІТ, AML, комплаєнсу та внутрішнього аудиту. На період розслідування керівника підрозділу фінансового моніторингу Людмилу Снігур відсторонено від виконання обов’язків. Сенс Банк також має протягом трьох робочих днів подати НБУ план заходів для виконання його вимоги. Наступний крок – перевірка достовірності інформації, яку надав Сенс Банк щодо безперервного функціонування систем.

24.08.2026 – НБУ розпочав позапланові перевірки інших банків з питань дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які відповідно до опублікованих матеріалів здійснювали внесення застави до ВАКС.

Січень – серпень 2026 року – НБУ та залучені незалежні експерти опрацювали матеріали щодо виявлених порушень, зокрема практики ухвалення конфіденційних (таємних) протоколів колишнім Альфа Банком. НБУ сформував відповідні довідки для використання в міжнародному арбітражі. Матеріали щодо порушень у кредитних операціях, операціях із пов’язаними особами та неналежної якості корпоративного управління надіслано Міністерству юстиції України. НБУ всіляко сприяє Мін’юсту в опрацюванні доказової бази для захисту інтересів держави.

НБУ і надалі готовий перевіряти кожен конкретний факт та передавати або отримувати відповідні матеріали в межах міжвідомчої взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами. Національний банк діяв, діє і надалі діятиме виключно в межах своїх повноважень та відповідно до закону.

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