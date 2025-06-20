close-btn
PaySpaceMagazine

Сенс Банк отримав нову наглядову раду: деталі

20.06.2025 13:07
Микола Деркач
Читати росiйською

Кабінет Міністрів України призначив шістьох нових незалежних членів наглядової ради державного Сенс Банку. Відповідне розпорядження №580 уряд ухвалив 18 червня. Строк повноважень новопризначених — три роки, за умови погодження їхніх кандидатур Національним банком

Сенс Банк отримав нову наглядову раду: деталі

Фото: Сенс Банк

«Якось непомітно пройшла новина про формування Наглядової ради вже державного «Сенс банку»… А вона цікава в декількох аспектах», — написав Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

Серед нових членів — засновник і гендиректор компанії «Фінансові консультанти Трезуб» Олег Містюк, а також фахівці з багаторічним досвідом у держбанках та міжнародних структурах.

Зокрема, до складу увійшов Олександр Щур, який у 2000-2024 роках працював в Укрексімбанку, обіймаючи посади члена правління, голови кількох комітетів та начальника управління зовнішніх запозичень. Також до ради долучився Микола Гладишенко — фінансовий директор «Укрфінжитла», який раніше займався адвокатською практикою.

Окрім українських фахівців, до складу ради увійшли й троє іноземців:

  • Пьотр Новак — колишній міністр економіки Польщі (2021-2022), очолював польську Комісію з нагляду за аудиторською діяльністю, нещодавно працював у компанії PZU.
  • Єжи Яцек Шугайєв — голова правління Кредобанку у 2018-2024 роках.
  • Ева Кароліна Маргарета де Фальк — незалежна директорка й очільниця кількох аудиторських і ризик-орієнтованих комітетів у Betsson, Skandiabanken, а також засновниця De Falk Consulting.
Сенс Банк отримав нову наглядову раду: деталі

Фото: t.me/yzheleznyak

Читайте також: Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів

Цим же рішенням уряд припинив повноваження попередніх незалежних членів ради, призначених після націоналізації банку у 2023 році: Шевкі Аджунера, Ростислава Дюка та Андрія Пронченка. Як уточнив банк у системі розкриття НКЦПФР, Андрій Пронченко подав заяву про дострокове припинення повноважень ще 13 квітня.

Нагадаємо, перша наглядова рада Сенс Банку після переходу у державну власність була сформована у липні 2023 року у складі п’яти осіб. Її очолив Шевкі Аджунер — колишній керівник представництва ЄБРР в Україні. Представниками держави в раді залишаються Андрій Свистун та Владислав Власюк.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів

Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи

Як розвивається українська стартап-екосистема: звіт GSER 2025

За матеріалами finclub.net.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСенс Банк
google news
Новини по темі
Державний банк та Новояворівська міська рада підписали меморандум про співпрацю 09.06.2025

Державний банк та Новояворівська міська рада підписали меморандум про співпрацю
Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року 30.05.2025

Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року
Державний Sense Bank оновив функціонал у мобільному застосунку для ФОПів 15.05.2025

Державний Sense Bank оновив функціонал у мобільному застосунку для ФОПів
Яким був перший квартал 2025 року для ОВДП 29.04.2025

Яким був перший квартал 2025 року для ОВДП
У Sense Bank розповіли, куди варто інвестувати Зимову єПідтримку задля підтримки економіки 05.12.2024

У Sense Bank розповіли, куди варто інвестувати Зимову єПідтримку задля підтримки економіки
«Доступні ціни»: Аврора та Sense Bank презентують нову категорію кешбеку 29.11.2024

«Доступні ціни»: Аврора та Sense Bank презентують нову категорію кешбеку
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  17:00

Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025

 Сьогодні  15:40

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 у SHIB три роки тому

 Сьогодні  13:07

Сенс Банк отримав нову наглядову раду: деталі

 Сьогодні  12:32

Кредитні шахраї в інтернеті: як не стати жертвою аферистів

 Сьогодні  11:40

В Україні створять реєстр банківських рахунків: що зміниться

 Сьогодні  11:04

InvestMan & InvestWoman 2025: синергія для нової економіки — як це було

 Сьогодні  10:20

НБУ презентував пам’ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber