Сенс Банк отримав нову наглядову раду: деталі

Кабінет Міністрів України призначив шістьох нових незалежних членів наглядової ради державного Сенс Банку. Відповідне розпорядження №580 уряд ухвалив 18 червня. Строк повноважень новопризначених — три роки, за умови погодження їхніх кандидатур Національним банком

«Якось непомітно пройшла новина про формування Наглядової ради вже державного «Сенс банку»… А вона цікава в декількох аспектах», — написав Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

Серед нових членів — засновник і гендиректор компанії «Фінансові консультанти Трезуб» Олег Містюк, а також фахівці з багаторічним досвідом у держбанках та міжнародних структурах.

Зокрема, до складу увійшов Олександр Щур, який у 2000-2024 роках працював в Укрексімбанку, обіймаючи посади члена правління, голови кількох комітетів та начальника управління зовнішніх запозичень. Також до ради долучився Микола Гладишенко — фінансовий директор «Укрфінжитла», який раніше займався адвокатською практикою.

Окрім українських фахівців, до складу ради увійшли й троє іноземців:

Пьотр Новак — колишній міністр економіки Польщі (2021-2022), очолював польську Комісію з нагляду за аудиторською діяльністю, нещодавно працював у компанії PZU.

— колишній міністр економіки Польщі (2021-2022), очолював польську Комісію з нагляду за аудиторською діяльністю, нещодавно працював у компанії PZU. Єжи Яцек Шугайєв — голова правління Кредобанку у 2018-2024 роках.

— голова правління Кредобанку у 2018-2024 роках. Ева Кароліна Маргарета де Фальк — незалежна директорка й очільниця кількох аудиторських і ризик-орієнтованих комітетів у Betsson, Skandiabanken, а також засновниця De Falk Consulting.

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Цим же рішенням уряд припинив повноваження попередніх незалежних членів ради, призначених після націоналізації банку у 2023 році: Шевкі Аджунера, Ростислава Дюка та Андрія Пронченка. Як уточнив банк у системі розкриття НКЦПФР, Андрій Пронченко подав заяву про дострокове припинення повноважень ще 13 квітня.

Нагадаємо, перша наглядова рада Сенс Банку після переходу у державну власність була сформована у липні 2023 року у складі п’яти осіб. Її очолив Шевкі Аджунер — колишній керівник представництва ЄБРР в Україні. Представниками держави в раді залишаються Андрій Свистун та Владислав Власюк.

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За матеріалами finclub.net.