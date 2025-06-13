Як розвивається українська стартап-екосистема: звіт GSER 2025

Україна вперше потрапила на сторінки глобального звіту про стартап-екосистеми від Startup Genome

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«В окремому розділі для Global Startup Ecosystem Report 2025 поділилися, як створюємо найкращі умови для розвитку технологічних компаній та масштабування українських інновацій під час війни. Тільки трьом країнам з Європи світовий лідер з дослідження інноваційних екосистем Startup Genom присвятив індивідуальні сттті, серед яких і Україна», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Startup Genome вже понад 13 років щороку аналізує та публікує звіти щодо 4,5 млн стартапів у 300 глобальних екосистемах світу. Їхні дослідження стають основою рекомендацій для урядів і приватних структур у понад 55 країнах по всьому світу.

«Зараз в Україні працює 2600+ стартапів і щоб підтримувати їх на кожному етапі розвитку створили Фонд розвитку інновацій, який об’єднує Український фонд стартапів та defense tech-кластер Brave1. Фонд допомагає стартапам залучати інвестиції, знаходити партнерів і презентувати проєкти всьому світу. Тільки за останній рік стартапи залучили інвестиції на загальну суму $462 мільйонів», — розповіли у Мінцифри.

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Інноваціями українських стартапів уже користуються мільйони людей у всьому світі. Згадка у звіті — це важливий сигнал для міжнародних партнерів та інвесторів, що Україна має потужну інноваційну базу, яка попри війну продовжує розвиватися і залишається відкритою до співпраці.

Про виклики і досягнення української стартап-екосистеми читайте за посиланням.

«Продовжуємо працювати над розвитком української стартап-екосистеми та над тим, щоб українські інновації ставали ще більш помітними у світі», — резюмували у Мінцифри.

Нагадаємо, що Google відібрав фінальну групу команд, які отримають фінансування у межах другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів. 35 українських стартапів — від ШІ-платформ до виробників протезів — отримають до $100 000 фінансування, менторську і технічну підтримку від Google, а також можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud.

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