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Вісім стартапів представлять Україну на The Next Web Conference

22.05.2025 17:00
Ольга Деркач
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Вісім українських стартапів уперше представлять інноваційний потенціал України на конференції The Next Web Conference

Вісім стартапів представлять Україну на The Next Web Conference

Вісім стартапів представлять Україну на The Next Web Conference Фото: freepik.com

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Упродовж 19–20 червня в Амстердамі триватиме The Next Web Conference — одна з найавторитетніших технологічних подій у Європі, що визначає напрямки розвитку інновацій, цифрової трансформації та проривних технологій.

Цього року Україна вперше долучиться до конференції на офіційному рівні. За результатами спеціального відбору було визначено вісім українських стартапів, які сформують національну делегацію та представлятимуть країну на міжнародній арені.

Вісім стартапів представлять Україну на The Next Web Conference

Вісім стартапів представлять Україну на The Next Web Conference Інфографіка: Мінцифри

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Участь у конференції надає українським стартапам можливість:

  • презентувати власні розробки на глобальному ринку;
  • залучити інвестиції;
  • знайти партнерів для масштабування;
  • налагодити зв’язки з європейською технологічною екосистемою.

«Вітаємо переможців відбору та бажаємо успіху», — пишуть у Мінцифри.

Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, YEP Accelerator, Plug and Play та Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що заснований українцями стартап Banani AI залучив €850 000 на pre-seed раунді. Цей раунд фінансування очолили естонський технологічний інвестор Specialist VC та польська венчурна компанія Inovo VC. Залучені кошти планують витратити на переосмислення етапу дизайну продукту в нову епоху штучного інтелекту (ШІ).

Раніше ми писали, що у квітні цього року український стартап Greenvi AI — інноваційний ШІ-асистент для аналізу ринку відновлюваної енергетики — отримав грант у розмірі €25 000 у межах європейської програми Seeds of Bravery

Крім того, стартап Pleso Therapy — платформа психологічного здоров’я з використанням штучного інтелекту — залучив $1,2 млн інвестицій для подальшого зростання на ринку Європи. Ключовими інвесторами цього раунду стали Vchasno Group та TA Ventures.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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