Український стартап залучив $1,2 млн інвестицій

Стартап Pleso Therapy — платформа психологічного здоров’я з використанням штучного інтелекту — залучив $1,2 млн інвестицій для подальшого зростання на ринку Європи. Ключовими інвесторами цього раунду стали Vchasno Group та TA Ventures

Зараз платформа вже активно працює у Польщі, Румунії та Україні, провівши понад 150 тис. сеансів для більш ніж 20 тис. користувачів. При цьому понад 80% продажів компанії вже припадає на клієнтів з країн ЄС, а обсяг продажів лише за останній рік зріс утричі, йдеться в пресрелізі.

«Ми завжди ставили за мету залучати лише тих інвесторів, які надають пряму цінність для розвитку нашого продукту — і цей раунд підняв планку цінності на зовсім інший рівень, — коментує Олександр Бондарєв, CEO та співзасновник Pleso Therapy. — Vchasno.Group надає маркетплейс-експертизу, TA Ventures — ноу-хау та зв’язки в healthtech, BADIdeas Fund — спільноту успішних фаундерів. Наше завдання — використати цю експертизу на всі 200%»

Інвестиції буде спрямовано на ключові напрями: посилення команди маркетингових і продуктових фахівців у сфері healthtech, ШІ та соціального впливу; розвиток AI-функцій для персоналізації, зокрема алгоритмів підбору терапевтів; масштабування клієнтської бази в ЄС через ефективні канали залучення; а також зміцнення B2B-напрямку — серед клієнтів уже Intellias, N-iX, Ciklum, Uklon, триває робота над новими партнерствами.

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«Ми проінвестували в Pleso, тому що маємо великий досвід у маркетплейсах і віримо в цю бізнес-модель. Нам близька команда, яка розвиває продукт, і ми бачимо потенціал ринку психотерапії. Також нам імпонує динаміка розвитку компанії, зокрема її вихід на міжнародні ринки. Сьогодні, як ніколи, важливо дбати про ментальне здоров’я — і ми раді підтримувати сервіс, що допомагає людям отримувати якісну психологічну підтримку», — зазначив Микола Палієнко, співзасновник та CEO Vchasno Group.

TA Ventures також долучилися до раунду, вбачаючи у Pleso Therapy потенціал для лідерства на ринку healthtech.

«Ментальне здоров’я — одна з ключових тем для сучасної Європи. У Pleso ми побачили рідкісне поєднання сильної команди, соціальної місії та технологічної глибини. Pleso пропонує не просто платформу, а цілісну екосистему для психологічної підтримки. Ми в TA Ventures раді підтримати цей проєкт і віримо у його потенціал змінити ринок ментального здоров’я в Європі. Будемо допомагати компанії розвиватися через нашу глобальну мережу партнерів та досвід у сфері healthtech», — сказала Вікторія Тігіпко, засновниця і керуюча партнерка TA Ventures.

У найближчих планах компанії — запуск у нових країнах Європи, посилення персоналізації для корпоративних клієнтів, збільшення команди та вихід на нові сегменти ринку.

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