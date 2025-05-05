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Заснований українцем стартап залучив $108 млн

05.05.2025 19:40
Ольга Деркач
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Литовсько-американський стартап Cast AI, співзасновником якого є українець Юрій Фрайман, залучив $108 млн інвестицій у раунді Series C

Заснований українцем стартап залучив $108 млн

Заснований українцем стартап залучив $108 млн Фото: pexels.com

Компанія, яка спеціалізується на автоматизації Kubernetes-кластерів і має офіси у Вільнюсі та Майамі, отримала фінансування під керівництвом фондів G2 Venture Partners і SoftBank Vision Fund 2. До них долучилися також Aglaé Ventures (підрозділ, пов’язаний із головою LVMH), а також вже наявні інвестори: Hedosophia, Cota Capital, Vintage Investment Partners, Creandum і Uncorrelated Ventures.

Cast AI пропонує інноваційну платформу автоматизації продуктивності застосунків у хмарному середовищі (Application Performance Automation, APA). Завдяки алгоритмам машинного навчання рішення компанії дозволяє в реальному часі аналізувати та оптимізувати кластери, знижуючи витрати на хмарну інфраструктуру, підвищуючи безпеку Kubernetes-додатків і загальну ефективність DevOps-процесів.

Стартап заснували серійний підприємець з Одеси Юрій Фрайман, а також Леон Куперман і Лоран Жіль. Серед клієнтів компанії — Akamai, BMW, FICO, HuggingFace, NielsenIQ та Swisscom, які використовують рішення Cast AI для скорочення витрат, масштабування інфраструктури та покращення безпеки.

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Завдяки зростанню попиту на оптимізацію хмарних витрат Cast AI активно розширює свою міжнародну присутність: нещодавно компанія відкрила нові офіси в Індії та Сінгапурі. Cast AI вже визнано одним із лідерів у сфері управління витратами на хмарні сервіси, про що свідчать рейтинги аналітичних платформ IDC і G2.

Залучене фінансування стартап планує використати для масштабування можливостей своєї APA-платформи, прискорення глобального зростання та збільшення цінності для клієнтів.

G2 Venture Partners відома інвестиціями в технології, що трансформують традиційні галузі — від транспорту й енергетики до сільського господарства та логістики. У свою чергу, SoftBank Vision Funds фокусується на високотехнологічних секторах, зокрема штучному інтелекті, фінтеху та робототехніці.

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Джерело: AIN.

Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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