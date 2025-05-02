Український стартап залучив понад $270 000 інвестицій

Стартап SorbiForce, який очолює український підприємець і дослідник Сергій Камінський, завершив раунд фінансування на платформі StartEngine, залучивши понад $270 тис.

Кампанію закрили на два дні раніше запланованого терміну. Хоча офіційний дедлайн на StartEngine був встановлений на 1 травня, команда стартапу досягла поставленої мети раніше.

До фінансування долучилися 183 інвестори — мінімальний внесок становив $500. Компанію оцінили в $20 млн.

SorbiForce була заснована в Україні у 2017 році, але згодом перереєстрована у Делавері (США). Стартап заявляє про створення першої у світі екологічної батареї без використання металів — на противагу традиційним акумуляторам, у яких застосовуються рідкоземельні метали, зокрема літій.

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Розробка позиціонується як безпечна для довкілля, економічно вигідна та виготовлена виключно з поновлюваної сировини. За словами команди, їхнє головне прагнення — сприяти повному переходу людства на чисту енергію шляхом масштабного впровадження неметалевих батарей у сфері зберігання енергії.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України спільно з Українським фондом стартапів (USF) оголосили про запуск нової хвилі акселераційної програми Science & Business Acceleration Program. Мета ініціативи — підтримати студентські та наукові команди, які працюють над інноваційними технологіями з високою наукоємністю, та допомогти їм перетворити свої ідеї на життєздатні бізнес-рішення.

Раніше ми писали, що український стартап Pickpad, який заснував Ярослав Циганенко у Чикаго (США), отримав $200 000 інвестицій від сінгапурського венчурного фонду Antler. Команда працює над інноваційною сенсорною панеллю для обробки замовлень, яка використовує машинне навчання та вбудовані датчики для оптимізації процесів у сфері громадського харчування.

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Джерело: AIN.