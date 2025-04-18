Український стартап залучив $100 000 фінансування

Український стартап DrillApp, який спеціалізується на цифрових рішеннях для тренування військових, оголосив про успішне залучення інвестицій у розмірі $100 000

Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресреліз компанії.

Імена інвесторів не розкриваються, однак у компанії зазначають, що до фінансування долучилися бізнес-ангели та ветерани.

Отримані кошти DrillApp планує спрямувати на розширення функціоналу своєї навчальної платформи. Зокрема, йдеться про запуск курсу з керування FPV-дронами, створення модуля з міжнародного гуманітарного права, впровадження програми психологічної стабілізації, а також розробку B2B-платформи для спеціалізованої підготовки в сфері оборони.

«Drill – це платформа, яка дає змогу кожному інструктору чи ветерану в будь-якій точці світу масштабувати свої знання, створювати курси й монетизувати досвід», — сказав офіцер спецпідрозділу «Азов» та співзасновник DrillApp Олександр Гусаров.

Застосунок Drill вже налічує понад 200 000 користувачів, з яких близько 50 000 — чинні військовослужбовці.

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Рішення активно тестується у структурах НАТО, а також інструкторами з Канади, Польщі та Естонії. Крім того, розробники отримують запити на локалізацію з Ізраїлю та США.

Drill — це навчальна мобільна платформа, створена з ініціативи двох співзасновників: колишнього керівника продуктового напряму OLX, нинішнього технічного директора українського Forbes Владислава Гусарова, та військового зі спецпідрозділу Ігоря (прізвище не розкривається з міркувань безпеки).

Застосунок пропонує понад 130 інтерактивних уроків із військової справи, медицини, тактики, а також тести, відстеження прогресу, голосові інструкції, аналітику і можливість отримати зворотний зв’язок від інструкторів.

Перший прототип Drill з’явився ще у 2021 році. Тоді команда отримала перший грант на $25 000 від Українського фонду стартапів (USF). Планувалося, що бета-версія для Android з курсами для роботи з карабіном, орієнтована на західного користувача, буде запущена наприкінці лютого 2022 року. Проте повномасштабне вторгнення рф відтермінувало реліз на дев’ять місяців.

Загалом у проєкт уже вкладено $110 000 — це власні кошти засновників і два гранти від USF, останній з яких команда отримала в січні 2023 року.

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