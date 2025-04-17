Український стартап залучив $5,4 млн фінансування

Український стартап PeopleForce залучив $5,4 млн для прискорення зростання на ринках Польщі та Латинської Америки

Про це PeopleForce повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Щасливі анонсувати новий раунд інвестицій на чолі з фондами Pracuj Ventures та u.ventures, а також Dnipro VC в ролі учасника», — йдеться в повідомленні.

У 2024 році PeopleForce досягла 80% річного зростання ARR, і тепер, завдяки підтримці провідних венчурних фондів продовжить впроваджувати інновації на ринку HR у тісній співпраці з локальними клієнтами.

«Вдячні нашим клієнтам та партнерам за вибір зростати разом з нами — це тільки початок», — додали у PeopleForce.

Засновник і CEO PeopleForce Ендрю Сетінік розповів про стратегію розвитку компанії PeopleForce, яка орієнтована на гнучкість та адаптацію до потреб клієнтів.

Цікаве по темі: SID Venture Partners інвестував в україно-американський стартап

«Наша продуктова стратегія створюється у тісній співпраці з клієнтами, щоб рішення, які ми пропонуємо, відповідали поточним і майбутнім викликам HR-індустрії. Нове фінансування дозволить масштабувати наші зусилля та запустити функції, що посилять нашу позицію в якості універсального HR-хаба», — сказав Сетінік.

Директор з венчурних інвестицій u.ventures Андрій Сорохан підтримав ініціативи PeopleForce, підкреслюючи важливість інновацій в HR-технологіях для глобального зростання.

«Ми раді підтримати PeopleForce у момент, коли вони переосмислюють майбутнє HR-технологій. Їхня команда, орієнтована на результат, демонструє виняткову увагу до продукту та клієнтів — саме такі компанії ми і шукаємо. Це фінансування відкриває нові можливості для зростання в Польщі, Латинській Америці та за їхніми межами, дозволяючи ще більшій кількості команд користуватися зручним та інтуїтивним продуктом», — заявив Сорохан.

Нагадаємо, що американський стартап може побудувати місто майбутнього в Україні. Стартап Praxis, що фінансується інвесторами з Кремнієвої долини, шукає щонайменше 10 000 акрів (40,5 квадратних кілометрів) землі у світі для побудови свого першого міста.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український фонд Roosh Ventures проінвестував американський стартап

Топ-10 українських стартапів за обсягом інвестицій у 2024 році

Український синдикат Toloka інвестував $1,7 млн в американський стартап