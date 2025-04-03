Український фонд Roosh Ventures проінвестував американський стартап

Американський стартап Gable, який спеціалізується на створенні інструментів для ефективної роботи з даними, отримав $20 млн інвестицій у рамках раунду Series A. Серед учасників інвестраунду — український венчурний фонд Roosh Ventures

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії, який отримало видання Forbes.

Компанія Gable пропонує платформу, яка допомагає інженерам і аналітикам швидко налаштовувати, обробляти та управляти даними для подальшого використання в програмних продуктах.

«76% організацій стикаються з проблемами в розумінні своїх даних, а ринок корпоративних рішень з управління даними, за прогнозами, досягне $200 млрд до 2033 року, потреба в інноваціях у цій сфері є як ніколи актуальною», — вважає співзасновник і партнер у Roosh Ventures Сергій Токарєв.

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Roosh Ventures вклався у Gable, але суму інвестиції не розголошує. Лідером раунду виступив венчурний фонд Crane Venture Partners, а серед інших учасників — Zetta Venture Partners, Databricks Ventures, B Capital, Capital One Ventures, In-Q-Tel (IQT) та низка приватних інвесторів, включно з Барр Мозес і Трістаном Хенді.

Залучені кошти Gable планує спрямувати на активне вдосконалення свого продукту та масштабування команди. Серед клієнтів компанії — Glassdoor, Grab і x15ventures, інвестиційний підрозділ австралійського банку Commonwealth Bank of Australia.

Roosh Ventures підтримує стартапи, починаючи з ранніх стадій — від Pre-seed до раундів Series A. У фокусі фонду — корпоративні рішення у форматі SaaS, фінансові технології, геймінг та продукти, що використовують штучний інтелект. За більш ніж три роки діяльності Roosh Ventures інвестував у понад 40 компаній.

Нагадаємо, що український синдикат Toloka інвестував $1,7 млн в американський стартап. Toloka вклав $1,7 млн у стартап Portoro — американську технологічну компанію, що спеціалізується на короткостроковій оренді преміальної нерухомості.

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