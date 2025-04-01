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Український синдикат Toloka інвестував $1,7 млн в американський стартап

01.04.2025 18:40
Ольга Деркач
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Український венчурний синдикат Toloka вклав $1,7 млн у стартап Portoro — американську технологічну компанію, що спеціалізується на короткостроковій оренді преміальної нерухомості

Український синдикат Toloka інвестував $1,7 млн в американський стартап

Український синдикат Toloka інвестував $1,7 млн в американський стартап Фото: pixabay.com, freepik.com

У рамках угоди Toloka не лише отримала вигідні фінансові умови, а й здобула статус спостерігача в раді директорів Portoro. Це надає синдикату право бути присутнім під час ухвалення ключових стратегічних рішень та впливати на розвиток бізнесу, пише AIN.

Portoro будує сучасну технологічну екосистему для оренди елітної житлової нерухомості у США. Завдяки використанню аналітики на основі штучного інтелекту, компанія допомагає власникам отримувати на 37% більше доходу від оренди.

Стартап об’єднує сотні вілл, апартаментів і будинків у курортних регіонах під централізоване управління, пропонуючи гнучкі комісійні умови від 16% до 30% залежно від ринку.

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У 2023 році Portoro продемонструвала валовий дохід у $2,7 млн, а вже у 2024 — стрімке зростання до $28,9 млн. Компанія керує понад 600 об’єктами, а до 2028 року має на меті збільшити їхню кількість до 5 000, що дозволить досягти $100 млн показника EBITDA.

TOLOKA.vc — український венчурний синдикат, заснований у 2023 році Тарасом Кириченком, Ігорем Шойфотом та Олександром Колбом. До складу об’єднання входить майже тисяча інвесторів. З моменту запуску TOLOKA здійснила 17 інвестицій, загальний обсяг яких перевищує $17 млн. Синдикат підтримує стартапи з високим потенціалом масштабування та виходу на ринок.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробляють платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest. У межах Дія.City Invest планується створення невеликих венчурних фондів на початковому етапі — до €20 мільйонів. Основний фокус спрямований на інвестування у резидентів Дія.City.

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Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСША
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