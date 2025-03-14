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Українські стартапи можуть отримати $25 000 у рамках програми Mission Possible

14.03.2025 15:20
Микола Деркач
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В Україні стартував прийом заявок на участь в акселераційній програмі Mission Possible (третій набір). У рамках проєкту стартапи можуть залучити інвестиції та масштабувати бізнес

Українські стартапи можуть отримати $25 000 у рамках програми Mission Possible

Українські стартапи можуть отримати $25 000 у рамках програми Mission Possible Фото: freepik.com, unsplash.com

Про це йдеться у матеріалі Vector.

Зазначається, що ініціатива, що реалізується за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, спрямована на розвиток українських стартапів та їхню підготовку до залучення інвестицій. Учасники зможуть отримати грант у розмірі $25 000, а також доступ до унікальних навчальних можливостей.

Хто може взяти участь?

Програма розрахована на 15 стартапів, серед яких можуть бути:

  • засновники та команди, які вже працюють над стартапом, мають MVP і перші результати (трекшн).
  • тех-ентузіасти з інноваційними ідеями, які мають експертизу та розуміють процес запуску продукту на ринок.

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Що отримають учасники?

Програма триватиме шість місяців у Києві. Вона передбачає:

  1. Допомогу в залученні інвестицій – понад 50 венчурних фондів у мережі акселератора.
  2. 300+ годин менторства від досвідчених підприємців та експертів.
  3. Демодень з інвесторами – можливість представити стартап потенційним партнерам.
  4. Грант у розмірі $25 000 для розвитку проєкту.
  5. Доступ до спільноти з понад 100 лідерів технологічного ринку.
  6. Освітню програму Saïd Business School (Оксфорд), що допоможе сформувати глобальну стратегію, оцінити ризики, опанувати корпоративну дипломатію та вивчити виклики для бізнесу в країнах, що розвиваються.

Подати заявку можна до 31 травня 2025 року за посиланням. Не проґавте можливість зробити свій стартап масштабним і привабливим для інвесторів!

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Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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