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Де у Європі стартапи отримують найбільшу підтримку: на якому місці Україна

21.02.2025 13:00
Микола Деркач
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Україна доєдналася до ініціативи ESNA у листопаді 2024 року і вже показала крутий результат: ми посіли четверте місце серед 24 країн ЄС за рівнем підтримки стартапів та обігнали середній показник по Європі на 12%

Де у Європі стартапи отримують найбільшу підтримку: на якому місці Україна

Де у Європі стартапи отримують найбільшу підтримку: на якому місці Україна Фото: freepik.com

Про це йдеться у звіті European Startup Nations Alliance за 2024 рік, передає пресслужба Мінцифри. Рейтинг оцінює, наскільки ефективно країни створюють умови для розвитку та масштабування технологічних компаній.

Зазначається, що Україна набрала максимум балів за впровадження таких стандартів:

  1. Швидкість створення бізнесу онлайн.

Відкрити бізнес за лічені хвилини — уже не мрія, а реальність завдяки Дії.

  1. Доступ до фінансування.

Український фонд стартапів визнали зразком ефективної політики підтримки стартапів. Фонд уже видав 570 грантів на суму ₴423 млн для запуску проривних технологічних компаній та розвитку українських інновацій.

  1. Доступність цифрових держпослуг.

«Створюємо найзручніші способи для ведення бізнесу онлайн, щоб українці забували про черги та купи паперів. Із цифровізацією все зручно та прозоро», — додали у Мінцифри.

  1. Опціони та сприятливі податки — в Україні діє правовий та податковий простір для технологічних компаній Дія.City.

Серед багатьох переваг резидентам доступні інструменти для залучення інвестицій.

Де у Європі стартапи отримують найбільшу підтримку: на якому місці Україна

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«Цифрова держава вкотре доводить ефективність у міжнародних рейтингах та зміцнює лідерські позиції на світовій арені інновацій. Продовжуємо підтримувати стартапи через Український фонд стартапів і створювати ще більше можливостей для розвитку», — наголосили у Мінцифри.

Повний текст дослідження — за посиланням.

Нагадаємо, що USF та BeFounder запустили акселераційну програму для стартапів. BeFounder Ukraine Edition — безплатна акселераційна програма, яка допоможе українським стартапам масштабуватися на ринки ЄС та знайти нові можливості для зростання.

Також раніше ми писали, що 8 стартапів представлять Україну на 4YFN. 4YFN — технологічна конференція, яку проводять під час щорічної події в мобільній індустрії Mobile World Congress. Подія стала традиційним місцем зустрічі та співпраці підприємців, інвесторів, корпорацій і всіх представників мобільної індустрії. Із 3 до 6 березня делегація з восьми українських стартапів представить Україну в Барселоні.

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Рубрики: СтартапиЄвропаСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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