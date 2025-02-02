8 стартапів представлять Україну на 4YFN

Міністерство цифрової трансформації та Український фонд стартапів обрали 8 стартапів, які представлять Україну на 4YFN в Іспанії

Про це написав Український фонд стартапів у своєму Telegram.

4YFN — технологічна конференція, яку проводять під час щорічної події в мобільній індустрії Mobile World Congress. Подія стала традиційним місцем зустрічі та співпраці підприємців, інвесторів, корпорацій і всіх представників мобільної індустрії.

Із 3 до 6 березня делегація з восьми українських стартапів представить Україну в Барселоні.

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Цього року до складу делегації увійшли Avaata, iPlayARt, Recycle, LEZO, CheckEye, SoftTrainer, Clearlу та SolarGaps.

Організаторами участі української делегації є Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів у партнерстві із Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що Uklon та USF запустили конкурс для стартапів. Програма проводиться у форматі конкурсу та має за мету надати технологічним стартапам у сферах мобільності, логістики, доставки, розвитку «розумних міст» та підвищення безпеки дорожнього руху позмагатися за грант від компанії Uklon на розвиток своїх ідей.

Раніше ми писали, що український ШІ-стартап залучив $1 млн. Pebbles Ai, стартап, який створює платформу на основі штучного інтелекту (ШІ) для підтримки продажів і маркетингу під час запуску нових продуктів, залучив свій перший мільйон доларів інвестицій.

Крім того, український венчурний фонд інвестував у 5 стартапів. Венчурний фонд SID Venture Partners підсумував свої досягнення за 2024 рік, оголосивши про нові інвестиції в п’ять стартапів, що спеціалізуються на охороні здоров’я, ігровій індустрії, освіті та корпоративному програмному забезпеченні.

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