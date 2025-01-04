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Скільки заробляють керівники стартапів — огляд

04.01.2025 13:00
Микола Деркач
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У 2024 році середня зарплата CEO стартапів знизилася до $141 тис. на рік порівняно зі $142 тис. у 2023 році. Це зменшення зумовлене складнощами у фінансуванні стартапів на пізніх стадіях, зокрема, Series B

Звіт про зарплати стартапів CEO у 2024 році

Звіт про зарплати стартапів CEO у 2024 році Фото: freepik.com

Про це йдеться у аналітичному матеріалі Kruze.

Зібрані дані про понад 450 стартапів дозволили створити «калькулятор зарплат CEO», який оцінює компенсації залежно від стадії стартапу, обсягу фінансування та галузі. Цей інструмент корисний не лише для CEO, а й для інших засновників, щоб оцінити можливу зарплату.

Далі ми розглянемо зарплати генеральних директорів стартапів у річному вимірі.

Річні зміни у компенсаціях

У 2024 році середня зарплата CEO знизилася на 0,7% через складний ринок фінансування. Особливо це стосується стартапів Series B, де компенсація скоротилася на 9,6%, щоб продовжити фінансову стійкість компаній. Водночас на ранніх стадіях (seed та Series A) зарплати зросли.

Медіанна зарплата CEO підвищилася на 1,4%, досягнувши $147 тис. У 2024 році стало менше CEO, які отримують зарплату менше $100 тис. або більше $250 тис., що вказує на вирівнювання зарплат у секторі.

Доходи CEO стартапів, які знаходяться на різних стадіях фінансування:

  1. Seed: у 2024 році зарплата зросла на 2,3%, до $132 тис. Це відображає сприятливі умови для стартапів на ранніх етапах попри загальне зниження кількості seed-раундів.
  2. Series A: у 2024 році зарплати піднялися на 6,5%, до $179 тис. Це свідчить про успішність стартапів, які досягли вагомих результатів для залучення фінансування.
  3. Series B: зарплати впали на 9,6%, до $227 тис., що демонструє обережний підхід у витратах.

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Різниця в оплаті між чоловіками та жінками

У 2024 році жінки-CEO заробляли у середньому на $14 тис. менше, ніж чоловіки, що підкреслює нерівність. Ця різниця залишається на рівні попереднього року, але у відсотковому співвідношенні проблема стає більш помітною.

Компенсація генеральних директорів компаній, які виходять на IPO:

  • медіанна загальна компенсація: близько $800 тис.
  • 25-й процентиль: близько $500 тис. (зазначимо, що процентиль — це статистичний показник, який вказує, яку частку даних у вибірці перевищує певне значення. Наприклад, 25-й процентиль означає, що 25% даних знаходяться нижче цього значення, а решта 75% — вище);
  • 75-й процентиль: близько $1,5 млн;
  • середня загальна компенсація: близько $2,6 млн.

Варто зазначити, що приблизно 80% середньої компенсації CEO, які виходять на публічний ринок, складає довгострокова компенсація, часто прив’язана до акцій компанії — це не лише виплати готівкою. Середня компенсація значно перевищує медіанну через наявність серйозних винятків із загальних правил. Ці дані оприлюднено CFO Dive.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів влади. В середньому зарплата чиновників зросла майже на 20 тис. грн з початку 2024 року.

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Рубрики: СтартапиАналітикаГрошіСвітНовиниБізнес
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