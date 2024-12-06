Зарплати чиновників в Україні зросли на 50% цього року: кому платять найбільше

Міністерство фінансів України оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів влади. В середньому зарплата чиновників зросла майже на 20 тис. грн з початку року

Станом на жовтень 2024 року середня зарплата у державних органах становила 57,5 тис. грн, свідчать дані Мінфіну.

Ще у січні цей показник становив 38,6 тис. грн. Тобто з початку року середні заробітні плати збільшились на 49% або 20 тис. грн.

Наразі середня зарплата пересічних українців становить 18 тис. грн, йдеться у даних Пенсійного фонду. Тобто заробіток українських чиновників більш ніж втричі перевищує середній рівень по країні.

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Хто заробляє найбільше

Лідером за рівнем зарплат залишається Антимонопольний комітет. Його працівники в середньому заробляють по 113,7 тис. грн станом на жовтень 2024-го. Загалом у комітеті працюють 270 людей, зарплата керівництва установи одна з найвищих по Україні — 218,4 тис. грн.

Друге місце займає Міністерство цифрової трансформації, де вказано 198 працівників. Середня зарплата у відомстві становить 88,5 тис. грн. Трійку лідерів за рівнем зарплат закриває Державне агентство розвитку туризму, в якому працює 22 особи, з показником у 87,7 тис. грн.

На четвертій сходинці Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕПК), де середня зарплата становить 83,5 тис. грн. А за нею розмістилась Державна служба моніторингу України (83 тис. грн).

Примітно, що Мінфін розмістився на останньому місці у топ-20 центральних держорганів за рівнем зарплат з показником у 59,2 тис. грн.

Нагадаємо, ще у липні 2024 року середня заробітна плата в центральних органах влади перевищила 50 тис. грн. Це у 2,5 раза більше за офіційну середню зарплату по Україні. Якщо брати лише рівні спеціалістів, то середня зарплата за пів року зросла в півтора раза — до 40 тис. грн.

Найбільша кількість чиновників з високими зарплатами була у Міністерстві економіки. З початку 2024 року середня зарплата спеціаліста там зросла з 38 до 77 тис. грн.

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