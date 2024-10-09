Які помилки найчастіше робили посадовці у деклараціях — Опендатабот

1 246 435 декларацій було подано до 11 вересня 2024 року за даними Національного агентства з питань запобігання корупції. Кількість виправлених документів порівняно з минулим роком зросла майже в 2 рази

Станом на середину вересня кількість поданих декларацій (1,2 млн) вже у 2,8 раза перевищує показник за аналогічний період 2023 року, коли їх було 445 тисяч. Понад 134 тисячі, або 11% поданих декларацій, згодом були виправлені.

Цього року НАЗК розпочало перевірку 734 декларацій посадовців. У половині випадків — 392 — перевірки вже завершені.

Серед повністю перевірених декларацій у 46% виявлено порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Переважна більшість помилок пов’язана з неправильно зазначеними сумами в деклараціях. Різниця полягає в розмірі неточностей: втрачені суми були як меншими, так і більшими за 500 прожиткових мінімумів.

У 30% від усіх перевірених декларацій невірно вказані дані на загальну суму 1 808,7 млн грн (ст. 366-2 ККУ). В середньому, посадовці «помилялися» у кожній такій декларації на 15 млн грн.

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Ще у 16% перевірених декларацій посадовці помилялись, в середньому, на 790 тис. грн на декларацію (ч.4 ст 172-5 КУпАП). Загалом такі помилки сягнули 47,3 млн грн.

На суму меншу за 268 тис грн або до 100 прожиткових мінімумів помилялися у кожній другій перевіреній декларації.

Лише 1 декларація з усіх перевірених не мала порушень. У деяких випадках декларації порушили одразу 2 статті одночасно. 7 декларацій також мають ознаки незаконного збагачення на загальну суму 146,3 млн грн (ст.368-5 ККУ). Ще у 8 документах посадовці не змогли пояснити походження грошей на суму 30,1 млн грн (ст. 290 ЦПК).

Нагадаємо, що з початку 2024 року заборгованість українців по мікропозиках зросла на 56%. При цьому громадяни беруть значно більші суми в кредит, ніж раніше.

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За матеріалами: Опендатабот.