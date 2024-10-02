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Засновники бізнесів все менше довіряють найманим управлінцям — Опендатабот

02.10.2024 17:40
Микола Деркач
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Кількість директорів-засновників у новостворених компаніях росте. У 2017 році таких власників було понад 71%, але у 2021 їх поменшало до 64%. Вже у перший рік повномасштабного вторгнення кількість власників, які бажають тримати руку на пульсі, знову збільшилась до майже 73%

Засновники бізнесів все менше довіряють найманим управлінцям — Опендатабот

Засновники бізнесів все менше довіряють найманим управлінцям — Опендатабот Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Opendatabot.ua.

Понад половина новостворених компаній в Україні мають директорів-засновників і ця тенденція залишається стабільною протягом останніх років. 71% власників бажали самостійно керувати бізнесом у 2017 році. У подальшому кількість директорів-власників меншала. Це свідчило про зростання довіри власників до найманих менеджерів, які почали брати на себе більшу відповідальність за управління бізнесом.

Проте вже у 2022 році ситуація змінилася — частка директорів-засновників зросла до 72.6%. Від початку повномасштабного вторгнення власники бажають мати більше контролю над ситуацією.

Засновники бізнесів все менше довіряють найманим управлінцям — Опендатабот

Варто зазначити, що директорів-засновників, які мають менше 5% активів компанії, навпаки поменшало. У більшості випадків — це наймані управлінці, які отримали невелику частку активів як бонус за управління компанією. Отож, у 2017 році частка таких директорів складала 1,2%, а у 2024 році впала до 0,4%.

Засновники бізнесів все менше довіряють найманим управлінцям — Опендатабот

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Натомість власники, які володіють великими частками активів (понад 20%), почали брати більше участі в управлінні. У 2017 році їх було понад 64%, але у 2021 року цей показник впав до 59%. Проте вже у 2024 році власники почали активніше повертатись до управління компаніями та менше довіряти найманим працівникам, а тому частка таких засновників зросла майже до 69%.

Засновники бізнесів все менше довіряють найманим управлінцям — Опендатабот

Нагадаємо, що за перше півріччя 2024-го в Україні відкрилося понад 18 тис. нових компаній, згідно з даними Єдиного державного реєстру.

Із загальної кількості 69,5% або 12,7 тис. є товариствами з обмеженою відповідальністю (ТОВ). На другому місці за популярністю є громадські організації — таких цього року відкрили 9,7% або 1,7 тис.

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Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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