Скільки боргів по мікрокредитах мають українці — Опендатабот

З початку 2024 року заборгованість українців по мікропозиках зросла на 56%. При цьому громадяни беруть значно більші суми в кредит, ніж раніше

Станом на 1 липня українців заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 14,5 млрд грн. З початку року загальний борг збільшився на 5,23 млрд грн.

За перше півріччя 2024-го було укладено 3 945 098 кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

При цьому 96% мікропозик цьогоріч беруться онлайн і лише 4% — особисто.

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Загалом цьогоріч в середньому укладається 657 тис. договорів на отримання мікрокредиту на місяць. Для порівняння: у 2021 році цей показник був в 1,8 раза більшим — 1,2 млн договорів на місяць.

Середня сума мікрокредитів, які беруть українці, зросла до 6776 грн — у 1,4 раза порівняно з минулим роком.

Так, у першому кварталі 2024 року українці позичали у МФО в середньому 6875 грн, втім у другому кварталі сума позики зменшилась до 6684 грн.

Із загальної кількості мікрокредитів 62% видаються строком від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів.

Близько 12% кредитів беруть на термін від місяця до трьох. І лише 8% мікропозики беруться на 3 роки й більше.

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Загалом українці цьогоріч заборгували 14,53 млрд грн за мікрокредитами. З початку року сума боргу зросла на 5,23 млрд грн. А загальний обсяг боргу за пів року зріс аж у 1,5 раза.

Більш ніж половина нових боргів — а саме 66% або ж 3,4 млрд грн — з’явилися з квітня по червень 2024 року.

Зазначимо, за перший рік повномасштабного вторгнення борг перед МФО зменшився на 4 млрд грн, але вже з 2023 року показник знову почав зростати.

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За матеріалами Опендатабот