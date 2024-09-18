Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2024 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за серпень 2024 року, кого оштрафував Національний банк та хто втратив ліцензії

У серпні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося три нових учасники, сім небанків залишили ринок. Цього місяця регулятор анулював ліцензії (частково або повністю) понад двом десяткам компаній. Штраф отримали чотири банки та сім небанківських фінустанов. Ще до одного банку та 46 небанківських фінансових компаній застосовано заходи впливу у вигляді попереджень, — письмові застереження, вимоги приведення їх діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Які зміни на фінансовому ринку України відбулися за серпень

Кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 963 станом на 31 липня 2024 року до 946 станом на 31 серпня 2024 року. Водночас кількість банків залишилася незмінною і становить 62.

З реєстрів за заявою самих компаній було виключено трьох страховиків, одну компанію зі страхування життя та три кредитні спілки.

До Державного реєстру фінансових установ додано одну фінансову компанію, а до Реєстру страхових та перестрахових брокерів — двох нових страхових брокерів.

Протягом серпня двом фінансовим компаніям анульовано всі ліцензії примусово, ще 11 фінансовим компаніям, трьом страховикам, одній компанії зі страхування життя та трьом кредитним спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв).

15 фінансовим компаніям та одному страховику Національний банк України погодив звуження обсягу ліцензії.

Станом на 31 серпня на ринку небанківських фінансових послуг працювали 525 фінансових компаній (у липні було 537), 66 страховиків non-life (було 69), 11 life-страховиків (було 12), один страховик зі спеціальним статусом, 114 ломбардів (кількість не змінилася), 111 кредитних спілок (було 114), 1 лізингодавець (кількість не змінилася), 42 страхових брокери (було 40) та 75 колекторських компаній (кількість не змінилася).

На ринку також функціонують 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 31 небанківська фінансова група (було 30). На платіжному ринку діють 16 платіжних систем, створених резидентами, включно з державними (було 17), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

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Крім того, серед надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право надавати платіжні послуги (кількість не змінилася), один банк-емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася). До інших учасників платіжного ринку належать 48 комерційних агентів (було 45) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

У липні до Національного банку України надійшло 318 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 154, страховиків — 88, кредитних спілок і колекторських компаній — 32, банків — 41, операторів платіжних послуг — 3.

Хто втратив ліцензії у серпні 2024 року

У серпні Національний банк України відкликав ліцензії (частково, з виключенням певних видів діяльності, або повністю) декільком десяткам компаній. У наступній інфографіці представлено 23 компанії, які за власним бажанням або примусово (згідно з рішенням НБУ) частково або повністю втратили ліцензії. Зазначимо, що в переліку вказані не всі компанії, чиї ліцензії переглянув регулятор.

Щоб детальніше зрозуміти, чому і які саме Нацбанк відкликає (анульовує) ліцензії надавачам небанківських фінансових послуг, розглянемо деякі приклади.

Так, у першій половині серпня 2024 року НБУ анулював у ТОВ «Фінансова компанія «Артем» (ЄДРПОУ 40428605) — велика мережа валютних обмінників — ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Рішення прийнято у зв’язку з виявленням Національним банком недостовірної інформації в документах, які компанія подавала разом із заявою про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

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Згідно з даними реєстру пунктів обміну іноземної валюти, фінансова компанія «Артем» налічувала 319 обмінників у різних містах України. На 1 червня 2024 року компанія входила до трійки лідерів серед валютних фінансових компаній за кількістю відділень.

На початку третьої декади Національний банк України відкликав у ТОВ «Експрес Каренси Ексчендж Груп» ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Зазначається, що ліцензію анульовано з огляду на наявність у компанії та її власника істотної участі ознаки небездоганної ділової репутації. Більше деталей у НБУ не надали.

21 серпня стало відомо, що регулятор також анулював ліцензії відразу семи фінансовим установам, одній — відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій, двом змінив обсяг ліцензії.

Ще через тиждень Нацбанк анулював ліцензії п’ятьом небанківським фінансовим установам, ще чотирьом — змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії. Зокрема:

на підставі власних заяв ТОВ «Оптіма Факторинг» (ЄДРПОУ 41586256), ТОВ «ФК «Кошт» (ЄДРПОУ 43341517) анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг: факторинг, фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ «ФК «Укрфінанс Груп» (ЄДРПОУ 40326297) анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг.

Усі компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із анулюванням ліцензій.

Також за власними заявами анульовано ліцензії двом кредитним спілкам — «Терна» (ЄДРПОУ 37246332) та «Довіра КПП» (ЄДРПОУ 33435639).

Крім того, на підставі власних заяв змінено обсяг ліцензій на діяльність фінансових компаній:

ТОВ «Інтеркеш Онлайн» (ЄДРПОУ 42554948), ТОВ «Інтеркеш Україна» (ЄДРПОУ 39000364) — виключено з таких ліцензій фінансову послугу: факторинг;

ТОВ «ФК «Авалон Фінанс» (ЄДРПОУ 42139539) — виключено з такої ліцензії фінансові послуги: факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Вей Фор Пей» (ЄДРПОУ 39626179) – виключено з такої ліцензії фінансові послуги: факторинг, надання гарантій, фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензії компанії матимуть право надавати таку фінансову послугу, як надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «ФК «Вей Фор Пей» матиме право надавати такі фінансові послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, переказ коштів без відкриття рахунку.

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28 серпня стало відомо, що НБУ анулював ПТ «Ломбард «Швидка Допомога «Cавіна і Компанія» (ЄДРПОУ 36595232) ліцензію на діяльність ломбарду з правом надання послуги з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність ломбарду застосовано у зв’язку ненаданням регулятору у встановлений рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг строк інформації / документів / пояснень з питань діяльності компанії, які запитувалися в письмовій вимозі Національного банку.

Також ломбард не подав регулятору звіт про усунення (виправлення) виявленого порушення і приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України та документи (їх копії) та/або інформацію, що підтверджують усунення (виправлення) виявленого порушення та приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Це свідчить про невиконання компанією рішення Комітету.

Пізніше було анульовано ліцензії на здійснення діяльності зі страхування ТДВ «СК «Варто» (ЄДРПОУ 43199626) та ПРАТ «АСК «Дністер» (ЄДРПОУ 13800475) та виключено цих страховиків з Державного реєстру фінансових установ на підставі їхніх заяв.

Кого Нацбанк оштрафував у серпні 2024 року

У серпні Національний банк України оштрафував відразу чотири банки та сім небанківських фінансових установ на десятки мільйонів гривень.

Так, АТ «ОТП Банк» оштрафовано на понад 10 млн грн за порушення відразу декількох вимог, зокрема, частини першої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризикорієнтований підхід.

Також банк отримав письмове застереження за порушення вимог пункту 32 розділу IІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами), в частині неналежного виконання банком обов’язку щодо дотримання порядку затвердження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.

АБ «Укргазбанк» отримав штраф у також понад 10 млн грн за порушення двох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів, зокрема в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі у разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями).

Додатково банк оштрафовано на 400 тис. грн, серед іншого, за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», підпунктів 1, 2 пункту 3, пункту 7 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (зі змінами).

На АТ «ОКСІ Банк» також накладено штраф розміром понад 10 млн грн за порушення трьох вимог, зокрема, частини тринадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ у частині нездійснення додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнта, кінцевий бенефіціарний власник якого є членом сім’ї політично значущої особи.

АТ «Агропросперіс Банк» оштрафовано на 200 тис. грн за порушення вимог частини десятої статті 16 Закону про ПВК/ФТ у частині недотримання банком заборони повідомляти про прийняте відповідно до вимог частини третьої статті 23 Закону про ПВК/ФТ рішення спеціально уповноваженого органу особу, яка брала (бере) участь у здійсненні фінансових операцій, визначених у такому рішенні.

Також у серпні АТ «ПУМБ» отримав письмове застереження за порушення декількох вимог (деталі можна знайти у звіті Нацбанку).

Це найбільша кількість банків, оштрафованих за один місяць від початку року. У лютому та березні заходи впливу застосовувались до трьох банків відповідно. При цьому, суми, на які регулятор штрафував банки у серпні, далеко не рекордні. Наприклад, від початку року найбільше змушений був заплатити АТ «Ощадбанк» — 33,76 млн грн + 170 тис. грн. На другому місці АТ «РВС Банк» (21 млн грн + 400 тис. грн). При цьому, 21 млн грн установа змушена була заплатити двічі. Детальніше читайте в аналітиці.

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Найбільші штрафи серед учасників ринку небанківських фінансових послуг отримали:

ТОВ «Укр Кредит Фінанс» — 2 949 500,00 грн — за порушення вимог щодо ліцензування та реєстрації фінансових установ, недотримання умов надання фінансових послуг, зокрема, в частині договорів позики і кредитів, а також за порушення правил взаємодії з клієнтами при врегулюванні простроченої заборгованості. Це може включати порушення етичних норм, правил оформлення договорів і вимог до ведення діяльності фінансових установ;

— 2 949 500,00 грн — за порушення вимог щодо ліцензування та реєстрації фінансових установ, недотримання умов надання фінансових послуг, зокрема, в частині договорів позики і кредитів, а також за порушення правил взаємодії з клієнтами при врегулюванні простроченої заборгованості. Це може включати порушення етичних норм, правил оформлення договорів і вимог до ведення діяльності фінансових установ; ТОВ «Мілоан» — 1 754 400,00 грн — за порушення вимог законодавства, яке регулює споживче кредитування, формування та обіг кредитних історій, а також технічні стандарти у відповідних положеннях;

— 1 754 400,00 грн — за порушення вимог законодавства, яке регулює споживче кредитування, формування та обіг кредитних історій, а також технічні стандарти у відповідних положеннях; ТОВ «ФК «Артем» — 800 тис. грн — за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 у частині порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій;

— 800 тис. грн — за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 у частині порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій; ТОВ «ФК Магнат» — 500 тис. грн — за порушення вимог пункту 33 розділу IV Положення № 1 у частині порушення заборони відмовляти клієнту в здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних / національних банків іноземних держав, справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання;

— 500 тис. грн — за порушення вимог пункту 33 розділу IV Положення № 1 у частині порушення заборони відмовляти клієнту в здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних / національних банків іноземних держав, справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання; ТОВ «ФК Партнер» — 255 тис. грн — за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нового клієнта в частині нездійснення його ідентифікації та верифікації; а також штраф, розміром 50 тис. грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 7 розділу І Положення № 13, що полягає в невизначені у внутрішніх документах (процедурах, програмах, положеннях, процесах) порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризикорієнтованого підходу;

— 255 тис. грн — за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нового клієнта в частині нездійснення його ідентифікації та верифікації; а також штраф, розміром 50 тис. грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 7 розділу І Положення № 13, що полягає в невизначені у внутрішніх документах (процедурах, програмах, положеннях, процесах) порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризикорієнтованого підходу; ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» — 255 тис. грн — за порушення трьох вимог, зокрема, пунктів 4 та 6 додатка 14 до Положення № 107 у частині нездійснення належного аналізу фінансових операцій та невиявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій;

— 255 тис. грн — за порушення трьох вимог, зокрема, пунктів 4 та 6 додатка 14 до Положення № 107 у частині нездійснення належного аналізу фінансових операцій та невиявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій; ТОВ «ФК «Абекор» — 85 тис. грн — за порушення вимог законів «Про споживче кредитування» та «Про рекламу», а також Положення НБУ про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування в частині реклами споживчого кредиту.

Це також не найбільші штрафи, які Національний банк України застосовував до небанків з початку року. Найбільше сплатила АТ «Укрпошта» — 17,4 млн грн, ТОВ «Даймонд Пей» — 13,06 млн грн та ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» — 13 млн грн.

Отже, серпень за обсягами накладених штрафів та анулюванням ліцензій не виділяється з-поміж інших місяців 2024 року, що частково вказує на відносну стабільність ринку.

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