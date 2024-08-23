НБУ знайшов російське громадянство у власників двох фінкомпаній

Національний банк України ухвалив рішення про визнання ділової репутації власника істотної участі у ТОВ «Тайм Кредит» (ЄДРПОУ 42307915) Манучарової Наталі Едуардівни та власника істотної участі у ТОВ «Просто Позика» (ЄДРПОУ 39145297) Манучарова Андрія Івановича, а також товариств «Тайм Кредит» і «Просто Позика» небездоганною

Зазначені особи надали Національному банку недостовірну інформацію про те, що вони не мають громадянства та податкового резидентства рф, що є ознакою небездоганної ділової репутації як власників істотної участі, так і самих фінансових компаній.

За результатами опрацювання інформації Нацбанк отримав підтвердження наявності у вказаних фізичних осіб громадянства та податкового резидентства росії, зокрема і підтвердження від державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.

Згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі фінансових компаній громадянства та податкового резидентства рф є ознакою їх небездоганної ділової репутації, що, відповідно, є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.

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Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 серпня 2024 року.

Рішення набирають чинності з дня їх прийняття. Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ «Тайм Кредит» та ТОВ «Просто Позика», пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію від початку 2024. Згідно з актуальними даними НБУ, станом на 31 липня кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 963 (з 990, станом на 30 червня 2024 року), що на 157 менше, ніж на початку року. Кількість банків з початку року зменшилася на один — до 62.

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