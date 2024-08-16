НБУ планує послабити валютні обмеження: що зміниться

Нацбанк України розгляне спрощення валютних обмежень для українських компаній, щоб вони могли вільно оплатити імпортні товари, поставлені за рік до початку повномасштабної війни

Регулятор зазначив, що відпрацьовує питання передумов для спрощення валютних обмежень для здійснення резидентами України переказів за кордон за деякими імпортними операціями, постачання товарів за якими було здійснено до 23 лютого 2021 року. Про це йдеться у внутрішньому листі НБУ до банків №40-0009/61174.

Зокрема Нацбанк хоче оцінити, яким може бути відтік валюти з України, якщо бізнес зможе оплатити довоєнні імпортні постачання, які зупинилися через валютні обмеження з 24 лютого 2022-го.

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Також під питанням, скільки доларів із резервів доведеться продати, якщо дозволять ці платежі. Остаточне рішення в НБУ планують ухвалити після збору й аналізу всієї інформації.

Загалом послаблення валютних обмежень цьогоріч призвело до зростання продажу валюти. З початку 2024-го Нацбанк продав $18,5 млрд, що становить близько половини резервів, які частково поповнюються міжнародною допомогою. У липні резерви зменшилися на 1,8% — до $37,2 млрд.

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Крім того, НБУ запросив у банків дані про неоплачені імпортні контракти до 23 лютого 2021 року, зокрема періоди з 2019 до 2021 року. А також про борги з імпорту товарів до вказаного терміну за умови прямого кредитування, страхування, гарантування, поруки іноземної експортно-кредитної агенції, іншої країни через уповноважену організацію/особу. В даних повинно бути зазначено резидентство такої особи та банку.

Таким чином, майбутні пом’якшення можуть торкнутися цих контрактів. НБУ вимагає дані до 23 серпня 2024 року, ймовірно, щоб розпочати аналіз і ухвалити рішення. Це може статися наприкінці серпня або у вересні, чи навіть під час оголошення нової облікової ставки НБУ 19 вересня.

Нагадаємо, Нацбанк України в липні актуалізував деякі валютні обмеження, що стосуються бізнесу, населення та волонтерів. Низка змін спрямована на збільшення інвестиційної привабливості України та залучення приватного іноземного капіталу, а також для зміцнення обороноздатності країни.

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За матеріалами Страна.юа