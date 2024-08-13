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НБУ анулював ліцензію великій мережі валютних обмінників

13.08.2024 11:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) анулював у ТОВ «Фінансова компанія «Артем» (ЄДРПОУ 40428605) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

НБУ анулював ліцензію великій мережі валютних обмінників

НБУ анулював ліцензію великій мережі валютних обмінників Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Рішення прийнято у зв’язку з виявленням Національним банком недостовірної інформації в документах, які компанія подавала разом із заявою про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 серпня 2024 року. Воно набирає чинності 13 серпня 2024 року.

Згідно з даними реєстру пунктів обміну іноземної валюти, фінансова компанія «Артем» налічувала 319 обмінників у різних містах України. На 1 червня 2024 року компанія входила до трійки лідерів серед валютних фінансових компаній за кількістю відділень. Лідерські позиції зайняли «Преміум Фінанс» та «Альфа-Інвест Груп» з 446 та 392 обмінниками відповідно.

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Власниками компанії є Юлія Ломова (99,05%) та Георгій Тюрін (0,9524%). Компанія була заснована у 2016 році в Дніпрі, її статутний капітал становить 21 млн грн.

Нагадаємо, що НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків. НБУ оновив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обсягу обов’язкових резервів.

Раніше ми писали, як змінився небанківський фінансовий ринок за липень 2024. За даними Нацбанку, протягом минулого місяця одній фінкомпанії та одному страховику анульовано всі ліцензії примусово, ще 13 фінкомпаніям, восьми страховикам, двом ломбардам та шести кредитним спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв). 25 фінкомпаніям та двом страховикам НБУ погодив звуження обсягу ліцензій. Станом на кінець липня на ринку небанківських фінпослуг працювали 537 фінансових компаній (у червні їх кількість становила 548).

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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