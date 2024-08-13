НБУ анулював ліцензію великій мережі валютних обмінників

Національний банк України (НБУ) анулював у ТОВ «Фінансова компанія «Артем» (ЄДРПОУ 40428605) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

Рішення прийнято у зв’язку з виявленням Національним банком недостовірної інформації в документах, які компанія подавала разом із заявою про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 серпня 2024 року. Воно набирає чинності 13 серпня 2024 року.

Згідно з даними реєстру пунктів обміну іноземної валюти, фінансова компанія «Артем» налічувала 319 обмінників у різних містах України. На 1 червня 2024 року компанія входила до трійки лідерів серед валютних фінансових компаній за кількістю відділень. Лідерські позиції зайняли «Преміум Фінанс» та «Альфа-Інвест Груп» з 446 та 392 обмінниками відповідно.

Цікаве по темі: НБУ застосував заходи впливу до 12 кредитних спілок

Власниками компанії є Юлія Ломова (99,05%) та Георгій Тюрін (0,9524%). Компанія була заснована у 2016 році в Дніпрі, її статутний капітал становить 21 млн грн.

Нагадаємо, що НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків. НБУ оновив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обсягу обов’язкових резервів.

Раніше ми писали, як змінився небанківський фінансовий ринок за липень 2024. За даними Нацбанку, протягом минулого місяця одній фінкомпанії та одному страховику анульовано всі ліцензії примусово, ще 13 фінкомпаніям, восьми страховикам, двом ломбардам та шести кредитним спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв). 25 фінкомпаніям та двом страховикам НБУ погодив звуження обсягу ліцензій. Станом на кінець липня на ринку небанківських фінпослуг працювали 537 фінансових компаній (у червні їх кількість становила 548).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ презентував нові банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям Слава!»

Іноземні банки блокують операції деяких українських компаній — НБУ

Скільки українців виїдуть за кордон в найближчі роки — прогноз НБУ

За матеріалами: НБУ, Liga.net.