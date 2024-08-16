НБУ перевірить власників фінкомпаній на наявність російських паспортів

Через низку прецедентів Нацбанк України вирішив перевірити власників всіх чинних фінустанов на наявність паспорта країни-агресора

Найближчими місяцями НБУ разом із правоохоронцями планує перевірки власників фінансових компаній, що мають ліцензії, на наявність російських паспортів через відкриті та закриті бази.

Про це повідомив заступник голови регулятора Дмитро Олійник.

Ажіотаж навколо цієї теми піднявся після розслідування «Схем», які знайшли паспорти рф у власників чинних компаній мікрокредитів «Просто позика» і «Тайм кредит», подружжя Андрія і Наталії Манучарових.

«У нас у заявлених анкетах клієнтів не написано, що у них є російські паспорти. Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії», — зазначив Олійник.

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Він нагадав, що Нацбанк зіткнувся з аналогічною проблемою під час виведення з ринку ТОВ «Даймонд Пей» (ТМ DPAY). Власники компанії заявилися як українці, маючи при цьому російські паспорти.

«Ми писали запит понад рік тому на службу (СБУ – ред.), на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів», — стверджує заступник голови.

За його словами, через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку. Після цього під час ухвалення рішення про надання можливості бронювати працівників, НБУ написав ще раз в правоохоронні органи для уточнення, і виявилося, що російський слід є.

НБУ 22 липня ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ТОВ «Даймонд Пей» і ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» (Fondy).

Нагадаємо, деякий бізнес в Україні позбувається «російського сліду» — трохи більше ніж півтисячі компаній видалили власників з рф у своїх даних. Станом на початок повномасштабної війни, 22 лютого 2022 року, майже 19 тисяч українських компаній мали власників з росії.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна