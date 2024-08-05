Raiffeisen Bank перестав відкривати брокерські рахунки росіянам, але є нюанс

Під тиском Європейського центробанку російський підрозділ Raiffeisen Bank призупиняє відкриття брокерських рахунків

Російська дочірня компанія австрійського Raiffeisen Bank International (RBI) заявила, що тимчасово зупинила відкриття нових брокерських рахунків для клієнтів в рф.

Головна причина в тому, що європейські регулятори вимагають від групи зменшити свій вплив в росії. Зокрема, Європейський центральний банк попросив банки єврозони, які все ще працюють у рф, припинити свої зв’язки. Вони повинні прискорити свої зусилля зі зниження ризиків, встановивши чітку дорожню карту для скорочення та виходу з російського ринку.

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«Через вказівку ЄЦБ RBI Group Райффайзен Банк змушений скоротити обсяги операцій на російському ринку», — повідомили в російському підрозділі банку.

Зазначається, що на цьому етапі було вирішено тимчасово призупинити відкриття нових брокерських рахунків з 26 липня 2024 року для роздрібних інвесторів. Водночас чинні рахунки обслуговуватимуться у звичайному режимі.

Що з виходом Raiffeisen Bank з рф

RBI порушив питання продажу або відокремлення своєї російської долі бізнесу наприкінці березня 2023 року після тиску з боку австрійських інвесторів та Європейського центробанку. Однак вже у травні стало відомо, що Raiffeisen Bank не буде продавати російський підрозділ. В компанії пояснили це тим, що не змогли знайти покупця. Тому планувалось до вересня відокремити його та передати акціонерам. Але і ці плани відклали.

Після виключення зі списку спонсорів війни в Україні Raiffeisen Bank уклав угоду з іншою компанією, щоб зменшити свої зв’язки з Росією. Зокрема, RBI планує придбати акції австрійської будівельної компанії Strabag на 1,5 млрд євро через свою російську дочірню компанію. Такий крок допоможе зменшити капітал “дочки” Raiffeisen.

На початку травня 2024 року стало відомо, що RBI розробила новий план зі згортання бізнесу на території рф відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ). Процес виходу Райффайзен Банку з росії повинен розпочатись у третьому кварталі, наразі йде активна підготовка. Про це повідомив голова RBI Йохан Штробль під час спілкування з журналістами.

В середині травня Raiffeisen Bank International отримав письмове попередження від Міністерства фінансів США про те, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений через його операції з росією. Того ж місяця Райффайзен Банк оголосив, що вводить обмеження для громадян рф та припинить забезпечувати вихідні платежі.

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За матеріалами Reuters