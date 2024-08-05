close-btn
PaySpaceMagazine

Raiffeisen Bank перестав відкривати брокерські рахунки росіянам, але є нюанс

05.08.2024 18:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Під тиском Європейського центробанку російський підрозділ Raiffeisen Bank призупиняє відкриття брокерських рахунків

Raiffeisen Bank

Фото: freepik.com

Російська дочірня компанія австрійського Raiffeisen Bank International (RBI) заявила, що тимчасово зупинила відкриття нових брокерських рахунків для клієнтів в рф.

Головна причина в тому, що європейські регулятори вимагають від групи зменшити свій вплив в росії. Зокрема, Європейський центральний банк попросив банки єврозони, які все ще працюють у рф, припинити свої зв’язки. Вони повинні прискорити свої зусилля зі зниження ризиків, встановивши чітку дорожню карту для скорочення та виходу з російського ринку.

Читайте також: Raiffeisen Bank прискорить скорочення бізнесу в Росії на вимогу ЄС

«Через вказівку ЄЦБ RBI Group Райффайзен Банк змушений скоротити обсяги операцій на російському ринку», — повідомили в російському підрозділі банку.

Зазначається, що на цьому етапі було вирішено тимчасово призупинити відкриття нових брокерських рахунків з 26 липня 2024 року для роздрібних інвесторів. Водночас чинні рахунки обслуговуватимуться у звичайному режимі.

Що з виходом Raiffeisen Bank з рф

RBI порушив питання продажу або відокремлення своєї російської долі бізнесу наприкінці березня 2023 року після тиску з боку австрійських інвесторів та Європейського центробанку. Однак вже у травні стало відомо, що Raiffeisen Bank не буде продавати російський підрозділ. В компанії пояснили це тим, що не змогли знайти покупця. Тому планувалось до вересня відокремити його та передати акціонерам. Але і ці плани відклали.

Після виключення зі списку спонсорів війни в Україні Raiffeisen Bank уклав угоду з іншою компанією, щоб зменшити свої зв’язки з Росією. Зокрема, RBI планує придбати акції австрійської будівельної компанії Strabag на 1,5 млрд євро через свою російську дочірню компанію. Такий крок допоможе зменшити капітал “дочки” Raiffeisen.

На початку травня 2024 року стало відомо, що RBI розробила новий план зі згортання бізнесу на території рф відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ). Процес виходу Райффайзен Банку з росії повинен розпочатись у третьому кварталі, наразі йде активна підготовка. Про це повідомив голова RBI Йохан Штробль під час спілкування з журналістами.

В середині травня Raiffeisen Bank International отримав письмове попередження від Міністерства фінансів США про те, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений через його операції з росією. Того ж місяця Райффайзен Банк оголосив, що вводить обмеження для громадян рф та припинить забезпечувати вихідні платежі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні

Українські банки очікують припливу коштів клієнтів — НБУ

Крах США почнеться в Каліфорнії — Роберт Кійосакі

За матеріалами Reuters

Рубрики: БанкиВійна з РосієюСвітНовиниRaiffeisen Bank
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Raiffeisen Bank прискорить скорочення бізнесу в Росії на вимогу ЄС 30.07.2024

Raiffeisen Bank прискорить скорочення бізнесу в Росії на вимогу ЄС
Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Raiffeisen Bank 22.07.2024

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Raiffeisen Bank
Райффайзен Банк створив спеціальну картку для ветеранів 11.06.2024

Райффайзен Банк створив спеціальну картку для ветеранів
Raiffeisen Bank та «Нібулон» підписали угоду з реструктуризації кредиту 05.06.2024

Raiffeisen Bank та «Нібулон» підписали угоду з реструктуризації кредиту
Райффайзен Банк профінансує встановлення сонячних панелей бізнесу 29.05.2024

Райффайзен Банк профінансує встановлення сонячних панелей бізнесу
Райффайзен Банк заборонить росіянам переказувати долари за кордон 29.05.2024

Райффайзен Банк заборонить росіянам переказувати долари за кордон
Вибір редакції
Всі
3 можливі причини падіння Біткоїна
ТОП статей 05.08.2024

3 можливі причини падіння Біткоїна

 Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів
ТОП статей 02.08.2024

Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів
Останні новини
05.08.2024  19:40

Ripple запустила вебсайт для стейблкоїна RLUSD: чому це загрожує новим позовом SEC

 05.08.2024  19:00

Robinhood зупинив цілодобову торгівлю через обвал ринку

 05.08.2024  18:20

Raiffeisen Bank перестав відкривати брокерські рахунки росіянам, але є нюанс

 05.08.2024  17:40

Українська IT-компанія Intellias придбала британську фірму

 05.08.2024  17:00

ПриватБанк разом з Mastercard, OLX та EBA запустив освітню платформу для бізнесу

 05.08.2024  16:20

Google додасть в Chrome для Android функції, які є в iOS

 05.08.2024  15:40

Кити Dogecoin передбачили крах крипторинку

 Всі новини
credit link image