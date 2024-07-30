Raiffeisen Bank прискорить скорочення бізнесу в Росії на вимогу ЄС

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) заявив, що продовжить скорочувати присутність в росії на вимогу Європейського Союзу (ЄС)

Про це банк заявив у своєму щоквартальному звіті про прибутки.

«Відповідно до вимог ЄЦБ, ми прискорюємо скорочення обсягів бізнесу в Росії. Водночас ми продовжуємо працювати над продажем Райффайзенбанку в Росії», — зазначив голова правління RBI Йоганн Штробль.

Нагадаємо, що на початку травня 2024 року стало відомо, що RBI розробила новий план зі згортання бізнесу на території рф відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ). Процес виходу банку з росії повинен розпочатись у третьому кварталі, наразі йде активна підготовка. Про це повідомив Штробль під час спілкування з журналістами.

Однак важливим моментом є те, що процес згортання бізнесу у рф буде нешвидким. Так, до 2026 року RBI повинен скоротити видачу кредитів клієнтам на 65% порівняно з третім кварталом 2023-го. Аналогічне скорочення повинне відбутись і в сегменті міжнародних платежів. Видача позик продовжиться, але як виняток. Головний фокус буде на поверненні раніше виданих кредитів.

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В середині травня США попередили, що доступ Raiffeisen Bank International до доларової системи може бути обмежений через його звʼязки з росією.

Заступник міністра фінансів Воллі Адейємо надіслав RBI листа, в якому висловив стурбованість присутністю RBI в росії, а також угодою на $1,5 млрд з російським олігархом, що потрапив під санкції, від якої банк відмовився.

Це попередження є найсерйознішим на сьогоднішній день для найбільшого західного банку, який працює в росії і слідує за місяцями тиску з боку Вашингтона, який вже більше року вивчає діяльність RBI в країні.

Також ми писали, скільки заробить Райффайзен Банк в росії та Білорусі цього року. Аналітики Citigroup розрахували, що у 2024 році Raiffeisen Bank отримає майже 1,2 млрд євро чистого прибутку від підрозділів в росії та Білорусі. Це становить 69% від загального обсягу, адже від усіх інших операцій банк отримає ледь 500 млн євро.

І ці дані підтверджуються звітом банку про прибутки. У першому півріччі 2024 року банк отримав консолідований прибуток у розмірі 1,324 млрд євро. Витрати на ризики знизилися приблизно на 82% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Без урахування росії та Білорусі консолідований прибуток склав би 604 млн євро.

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