Скільки компаній в Україні видалили російських власників — Опендатабот

Деякий бізнес в Україні позбувається «російського сліду» — трохи більше ніж півтисячі компаній видалили власників з рф у своїх даних

Станом на початок повномасштабної війни, 22 лютого 2022 року, майже 19 тисяч українських компаній мали власників з росії, підрахував Опендатабот.

Попри законодавчу заборону 621 компанія позбавилась «російського сліду» від початку повномасштабного вторгнення рф. Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року: тоді таких бізнесів було 401.

Серед компаній, що видалили російських власників, більшість (42,7%) має дохід до 10 млн грн, а деякі від 10 до 100 млн грн або понад 100 млн грн — 20,1% та 7,1% відповідно. При цьому значна частина (30,1%) не здали фінансову звітність.

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З початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з рф, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків. Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження.

Опендатабот звернувся до Міністерства юстиції України із проханням перевірити надану інформацію про 621 компанію, що позбулися власників та бенефіціарів з російським громадянством, провести перевірку та виявити можливі незаконні дії з боку цих компаній.

Директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков прокоментував, що по зверненню Опендатаботу Департаментом наразі проводиться перевірка. В більшості компаній не встановлено порушень законодавства. Однак є і попередньо виявлені порушення, у зв’язку з чим вже призначено три камеральні перевірки реєстраційних дій щодо 7 компаній.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора запустив платформу з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) щодо справ проти підприємців.

Створений дашборд містить статистику розслідування і розгляду в судах кримінальних правопорушень, що пов’язані зі здійсненням господарської та інвестиційної діяльності.

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