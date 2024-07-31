close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні запустили дашборд з даними щодо судових справ проти бізнесу

31.07.2024 17:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Офіс генерального прокурора запустив платформу з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) щодо справ проти підприємців

В Україні запустили дашборд з даними щодо судових справ проти бізнесу

Фото: freepik.com

Відкриття платформи анонсували ще в лютому цього року після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про створення Ради з підтримки підприємництва.

Створений дашборд містить статистику розслідування і розгляду в судах кримінальних правопорушень, що пов’язані зі здійсненням господарської та інвестиційної діяльності.

Вибірка сформована з кримінальних правопорушень, де надається кримінально-правова оцінка діяльності компаній або їх службових осіб. Або ж якщо такі компанії чи особи є потерпілими, порушені їх права та інтереси чи розслідується посягання на порядок господарської та інвестдіяльності.

Читайте також: Мінекономіки запустило онлайн-платформу для бізнесу: що там є

В інших розділах представлені для порівняння всі кримінальні правопорушення за відповідними статтям кримінального кодексу, частина яких може не стосуватись саме ведення бізнесу та інвестицій.

Проєкт реалізував Офісом генпрокурора за підтримки Мінцифри та координації Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України.

Нагадаємо, кількість кримінальних проваджень проти українських компаній зросла у 2,6 раза протягом останнього року.

5 015 українських бізнесів були згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири — в справах про колабораційну діяльність.

Також ми писали, що Опендатабот запустив відкриту платформу для бізнесу, яка передбачає публікацію документів на сторінці компанії в сервісі. Це дозволяє швидко надавати доступ до важливої інформації без зайвих клопотів.

Крім цього, нонад 3,3 тис. перевірок компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП) заплановано цього року. З них 73% припаде на великі бізнеси, а решта 27% — на приватні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки російських бізнесів вилучила Україна з початку війни — Опендатабот

Які дані про компанії найчастіше змінюють українські бізнесмени — Опендатабот

У яку країну переїжджає найбільше українських стартапів

За матеріалами Forbes

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників 31.07.2024

Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників
Скільки податків заплатила ОККО за I півріччя 2024 31.07.2024

Скільки податків заплатила ОККО за I півріччя 2024
Український стартап Spendbase планує замінити Mercury: інтерв’ю з СМО компанії Максимом Бондаренко 31.07.2024

Український стартап Spendbase планує замінити Mercury: інтерв’ю з СМО компанії Максимом Бондаренко
Співвласник «Галі Балуваної» планує відкрити найбільшу мережу фастфудів в Україні 31.07.2024

Співвласник «Галі Балуваної» планує відкрити найбільшу мережу фастфудів в Україні
Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар 30.07.2024

Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар
Як побудувати ефективний маркетинг для банків та страхових компаній: інсайти від Netpeak 30.07.2024

Як побудувати ефективний маркетинг для банків та страхових компаній: інсайти від Netpeak
Вибір редакції
Всі
Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників
ТОП статей 31.07.2024

Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників

 Український стартап Spendbase планує замінити Mercury: інтерв’ю з СМО компанії Максимом Бондаренко
ТОП статей 31.07.2024

Український стартап Spendbase планує замінити Mercury: інтерв’ю з СМО компанії Максимом Бондаренко
Останні новини
Сьогодні  19:30

Укрзалізниця розширює верифікацію через Дія.Підпис на міжнародні рейси

 Сьогодні  19:00

Worldcoin запустив перевірку Orb ще в одній країні ЄС

 Сьогодні  18:30

Одна з країн Європи вперше випустила цифрові облігації

 Сьогодні  18:00

Україна націоналізувала Мотор-Банк та інші активи Богуслаєва

 Сьогодні  17:41

Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників

 Сьогодні  17:30

Скільки податків заплатила ОККО за I півріччя 2024

 Сьогодні  17:15

Український стартап Spendbase планує замінити Mercury: інтерв’ю з СМО компанії Максимом Бондаренко

 Всі новини
credit link image