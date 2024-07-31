В Україні запустили дашборд з даними щодо судових справ проти бізнесу

Офіс генерального прокурора запустив платформу з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) щодо справ проти підприємців

Відкриття платформи анонсували ще в лютому цього року після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про створення Ради з підтримки підприємництва.

Створений дашборд містить статистику розслідування і розгляду в судах кримінальних правопорушень, що пов’язані зі здійсненням господарської та інвестиційної діяльності.

Вибірка сформована з кримінальних правопорушень, де надається кримінально-правова оцінка діяльності компаній або їх службових осіб. Або ж якщо такі компанії чи особи є потерпілими, порушені їх права та інтереси чи розслідується посягання на порядок господарської та інвестдіяльності.

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В інших розділах представлені для порівняння всі кримінальні правопорушення за відповідними статтям кримінального кодексу, частина яких може не стосуватись саме ведення бізнесу та інвестицій.

Проєкт реалізував Офісом генпрокурора за підтримки Мінцифри та координації Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України.

Нагадаємо, кількість кримінальних проваджень проти українських компаній зросла у 2,6 раза протягом останнього року.

5 015 українських бізнесів були згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири — в справах про колабораційну діяльність.

Також ми писали, що Опендатабот запустив відкриту платформу для бізнесу, яка передбачає публікацію документів на сторінці компанії в сервісі. Це дозволяє швидко надавати доступ до важливої інформації без зайвих клопотів.

Крім цього, нонад 3,3 тис. перевірок компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП) заплановано цього року. З них 73% припаде на великі бізнеси, а решта 27% — на приватні.

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За матеріалами Forbes