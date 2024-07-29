Мінекономіки запустило онлайн-платформу для бізнесу: що там є

Міністерство економіки України запустило онлайн-платформу, на якій бізнес може залишати відгуки про взаємодію з державою

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

Наразі доступ є до бета-версії сервісу «Пульс», де бізнеси можуть оцінити 22 держоргана. Поступово їхня кількість збільшуватиметься.

«Завдяки цьому інструменту можна буде побачити об’єктивну вимірювальну картину якості держпослуг і завдяки цьому — ефективніше і швидше реагувати на проблеми підприємців. Наша мета — створити єдиний, простий інструмент для прозорої взаємодії між державою та бізнесом і підвищення якості державних послуг», — пише Свириденко.

Система складатиметься з трьох компонентів — дашборду, інформаційного вікна та особистого кабінету:

дашборд — інформаційна панель з ключовими показниками, яка дозволить швидко оцінити стан задоволеності державними послугами;

в інформаційному вікні для надання відгуку підприємці можуть лишити відгук про взаємодію з державними органами та повідомити про проблему, якщо вона виникла;

особистий кабінет — після заповнення форми підприємець зможе відслідковувати статус її розгляду онлайн в особистому кабінеті – від моменту формування заявки до відповіді представника держави.

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«Користуватися платформою максимально просто — переходите на сайт, авторизуєтесь, заповнюєте дані про себе чи одразу можете залишити відгук, наприклад, повідомити про перешкоди, попросити про допомогу, дати позитивний відгук чи порадити як покращити той, чи інший сервіс. Заповнюєш відповідну заявку і в особистому кабінеті можете відслідкувати статус її розгляду онлайн, — розповідає міністерка. — Далі запит оброблятимуть різні органи влади, яких стосується питання. Відповідь на запит надійде також в особистий кабінет».

Заява ляже також в основу так званого Entrepreneur Satisfaction Score (Індекс задоволеності підприємців). Таким чином планується в режимі онлайн відстежувати зміни у бізнес-кліматі країні.

«Поступово цифровізуємо відгуки за всіма державними послугами: від реєстрації бізнесу до бронювання працівників. Зараз Міністерства отримують тисячі звернень, вони часто не систематизовані й розпорошені між різними фахівцями, департаментами та міністерствами. Зараз ми збираємо інформацію у єдину діджитал-базу. Також плануємо інтегрувати «Пульс» до більшості державних послуг», — додала Свириденко.

«Пульс» є частиною політики «Зроблено в Україні», яку ініціював президент Володимир Зеленський.

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Джерело: me.gov.ua.