monobank запустив нову функцію для бізнесу: як працює

Новий інструмент зможе покращити розвиток українського бізнесу шляхом швидкого фідбеку клієнтів прямо в monobank

Відтепер користувачі необанку monobank можуть залишати в застосунку відгуки та побажання іншим компаніям.

Про нововведення оголосив співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.

Він наголосив, що кожен фідбек буде почутий, адже підключені до сервісу бізнесу обіцяють швидко реагувати на всі коментарі.

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«Без швидкої реакції на фідбек користувачів немає сенсу навіть мріяти про незабутній клієнтський досвід. Кожен підприємець знає, що фідбек клієнта — це подарунок для розвитку бізнесу», — зазначає Гороховський.

Можливість залишати коментарі та побажання вже під’єднати мережі мультимаркетів Аврора, заправок WOG та аптек АНЦ. Інші бізнеси для активації відгуків повинні написати листа на мейл feedback@loyaltyai.com.ua.

Нагадаємо, нещодавно monobank почав надавати доступ українським підприємцям до нових інструментів, які анонсував на початку літа. Перші компанії вже отримали запрошення до нового сервісу mono бізнес.

Які інструменти та переваги наразі доступні в mono бізнес:

Дистанційне відкриття рахунку — нікуди не потрібно носити паперові документи.

Безплатні платежі на рахунки будь-яких банків і єдиний тариф ₴1000/міс.

12% (залежить від облікової ставки НБУ) річних на залишок коштів від ₴100 000 протягом дня.

Єдиний застосунок mono, в якому і особиста картка, і бізнес, а також простий вебкабінет.

Прозорий фінансовий моніторинг.

Гра «Косинка» для бухгалтерів.

Також ми писали, що monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу від CNBC та Statista. monobank вже вдруге потрапляє до цього списку і вдруге він єдина компанія з України, якій вдалося туди потрапити.

Крім цього, Гороховський розповів, яка послуга monobank так і не стала популярною. В Expirenza клієнти можуть не лише оплатити рахунок, та залишити чайові офіціанту, а й відправити частину грошей на допомогу ЗСУ. Але за словами Гороховського, ця функція так і не «злетіла».

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