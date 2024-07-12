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monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу

12.07.2024 11:00
Ольга Деркач
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Український monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу від CNBC та Statista

monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу

monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу Фото: freepik.com

monobank вже вдруге потрапляє до цього списку і вдруге він єдина компанія з України, якій вдалося туди потрапити.

Список розділяють на 8 категорій: платежі, цифрові активи, фінансове планування, необанкінг, рішення для бізнес-процесів, wealthtech, альтернативні фінанси, банківські рішення. monobank потрапив до категорії необанкінгу.

До звіту увійшли фінтех-компанії, які подали заявку на участь у конкурсі через форму, опубліковану CNBC, а також на основі аналізу, проведеного компанією Statista.

Список базується на аналізі та зважуванні загальних ключових показників ефективності (KPI) та специфічних KPI, що стосуються окремих категорій.

Щоб визначити 250 найкращих компаній, команда аналітиків Statista з березня по травень 2024 року провела глибоке дослідження відповідних KPI для більш ніж 2 000 компаній, що відповідають критеріям відбору.

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Лідером по кількості компаній у списку виявилися США (161), за ними йдуть Великобританія (30) та Індія (11). Цього року Індія випередила Німеччину (7) та Францію (3) за кількістю провідних фінтех-компаній. Після Індії йде Сингапур (9), а також серед топ-країн опинилися Бразилія (7) та Канада (7).

Минулий рік виявився трансформаційним для фінансових технологій. Глобальне венчурне фінансування фінтех-сектору різко скоротилося порівняно з періодом розквіту галузі у 2020 та 2021 роках, і експерти кажуть, що ринок перебуває у новому стані, коли оцінки коригуються з нестійких максимумів.

Незважаючи на труднощі, з якими стикається сектор, інновації продовжують відбуватися — цього року ключовою темою став штучний інтелект. Завдяки технологічному прогресу, розширенню глобальних ринків та спільному лідерству компанії формують майбутнє фінансових послуг.

Нагадаємо, що Гороховський розповів, яка послуга monobank так і не стала популярною. В Expirenza клієнти можуть не лише оплатити рахунок, та залишити чайові офіціанту, а й відправити частину грошей на допомогу ЗСУ. Але за словами Гороховського, ця функція так і не «злетіла».

Також ми писали, що Ripple увійшла до числа 250 провідних фінтех-компаній світу. Ripple потрапила до списку провідних компаній у сфері цифрових активів поряд з такими іменами, як криптовалютна біржа Coinbase, NFT-маркетплейс OpenSea, блокчейн-аналітик Chainalysis, виробник апаратних гаманців Legser, а також іншими компаніями.

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Рубрики: FinTechMonobankСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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