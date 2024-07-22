close-btn
PaySpaceMagazine

Monobank запустив окремий сервіс для бізнесу: що доступно

22.07.2024 9:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Необанк monobank почав надавати доступ українським підприємцям до нових інструментів, які анонсував на початку літа

mono бізнес

Фото: freepik.com

Перші компанії вже отримали запрошення до нового сервісу mono бізнес, оголосив співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.

Він зазначив, що у mono бізнес не змінюватимуть тарифи на персональних зустрічах, не ставитимуть умови та не укладатимуть індивідуальні домовленості.

«Це банкінг для свідомого та прозорого бізнесу, який робить ставку на ефективність. Ми хочемо, щоб такому бізнесу жилося простіше, і для нього саме і створили mono бізнес», — пояснює Гороховський.

Читайте також: monobank запровадив цифрові чеки в застосунку

Які інструменти та переваги наразі доступні в mono бізнес:

  • Дистанційне відкриття рахунку — нікуди не потрібно носити паперові документи.
  • Безплатні платежі на рахунки будь-яких банків і єдиний тариф ₴1000/міс.
  • 12% (залежить від облікової ставки НБУ) річних на залишок коштів від ₴100 000 протягом дня.
  • Єдиний застосунок mono, в якому і особиста картка, і бізнес, а також простий вебкабінет.
  • Прозорий фінансовий моніторинг.
  • Гра «Косинка» для бухгалтерів.

Компанії, що поки не отримали персональне запрошення, але хочуть відкрити рахунок в monobank, можуть залишити заявку за посиланням. Банк повідомить, коли зможе запросити їх до mono бізнес, але Гороховський попереджає, що це може бути не швидко.

Нагадаємо, monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу від CNBC та Statista. monobank вже вдруге потрапляє до цього списку і вдруге він єдина компанія з України, якій вдалося туди потрапити.

Також ми писали, що Гороховський розповів, яка послуга monobank так і не стала популярною. В Expirenza клієнти можуть не лише оплатити рахунок, та залишити чайові офіціанту, а й відправити частину грошей на допомогу ЗСУ. Але за словами Гороховського, ця функція так і не «злетіла».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

monobank запустив дружні Банки: як працюють

monobank оновив дизайн застосунку: що змінилось

Monobank запустив «гнучкі проїзні» у міському транспорті Миколаєва

Рубрики: MonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу 12.07.2024

monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу
Гороховський розповів, яка послуга monobank так і не стала популярною 02.07.2024

Гороховський розповів, яка послуга monobank так і не стала популярною
monobank запровадив цифрові чеки в застосунку 26.06.2024

monobank запровадив цифрові чеки в застосунку
monobank анонсував нові інструменти для бізнесу: чого чекати 06.06.2024

monobank анонсував нові інструменти для бізнесу: чого чекати
Monobank запустив «гнучкі проїзні» у міському транспорті Миколаєва 17.05.2024

Monobank запустив «гнучкі проїзні» у міському транспорті Миколаєва
Який виторг отримали компанії-творці monoЖивчика — Forbes 10.05.2024

Який виторг отримали компанії-творці monoЖивчика — Forbes
Вибір редакції
Всі
До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
ТОП статей 22.07.2024

До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію

 Роль спекуляцій у волатильності цін криптовалют
ТОП статей 22.07.2024

Роль спекуляцій у волатильності цін криптовалют
Останні новини
Сьогодні  17:00

Наскільки впав Біткоїн після заяви Джо Байдена про завершення передвиборчої кампанії

 Сьогодні  16:20

ПриватБанк та Аврора запустили спільний кешбек

 Сьогодні  15:40

Vodafone продала пакет акцій Vantage Towers, щоб погасити борги

 Сьогодні  15:00

Україна домовилася з кредиторами про реструктуризацію боргу

 Сьогодні  14:20

В Україні замінять банкноти 500 гривень — НБУ

 Сьогодні  13:52

До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію

 Сьогодні  13:40

Податкова планує нові перевірки бізнесу: серед них є Sense Bank

 Всі новини