Monobank запустив окремий сервіс для бізнесу: що доступно

Необанк monobank почав надавати доступ українським підприємцям до нових інструментів, які анонсував на початку літа

Перші компанії вже отримали запрошення до нового сервісу mono бізнес, оголосив співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.

Він зазначив, що у mono бізнес не змінюватимуть тарифи на персональних зустрічах, не ставитимуть умови та не укладатимуть індивідуальні домовленості.

«Це банкінг для свідомого та прозорого бізнесу, який робить ставку на ефективність. Ми хочемо, щоб такому бізнесу жилося простіше, і для нього саме і створили mono бізнес», — пояснює Гороховський.

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Які інструменти та переваги наразі доступні в mono бізнес:

Дистанційне відкриття рахунку — нікуди не потрібно носити паперові документи.

Безплатні платежі на рахунки будь-яких банків і єдиний тариф ₴1000/міс.

12% (залежить від облікової ставки НБУ) річних на залишок коштів від ₴100 000 протягом дня.

Єдиний застосунок mono, в якому і особиста картка, і бізнес, а також простий вебкабінет.

Прозорий фінансовий моніторинг.

Гра «Косинка» для бухгалтерів.

Компанії, що поки не отримали персональне запрошення, але хочуть відкрити рахунок в monobank, можуть залишити заявку за посиланням. Банк повідомить, коли зможе запросити їх до mono бізнес, але Гороховський попереджає, що це може бути не швидко.

Нагадаємо, monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу від CNBC та Statista. monobank вже вдруге потрапляє до цього списку і вдруге він єдина компанія з України, якій вдалося туди потрапити.

Також ми писали, що Гороховський розповів, яка послуга monobank так і не стала популярною. В Expirenza клієнти можуть не лише оплатити рахунок, та залишити чайові офіціанту, а й відправити частину грошей на допомогу ЗСУ. Але за словами Гороховського, ця функція так і не «злетіла».

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