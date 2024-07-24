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Зеленський підписав закон про створення «клубу білого бізнесу»

24.07.2024 15:40
Ольга Деркач
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення «клубу білого бізнесу»

Зеленський підписав закон про створення «клубу білого бізнесу»

Зеленський підписав закон про створення «клубу білого бізнесу» Фото: president.gov.ua

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11084. Також ми перераховували основні переваги, які передбачені для бізнесу.

Закон передбачає запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього Переліку включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

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Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
  • скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

«Вкотре наголошую, що держава та білий бізнес є абсолютними союзниками у боротьбі з тіньовиками та корупціонерами. Саме по цій межі протистояння ми разом ефективно подолаємо тінь, а головне корупцію. Ми повинні пройти шлях подолання разом, крок за кроком. Це і є головною метою закону про Клуб Білого Бізнесу», — написав Гетманцев.

Нагадаємо, що в Україні зростуть ПДВ та військовий збір. Тільки за допомогою підвищення різних типів податків державний бюджет зможе акумулювати достатньо коштів в умовах війни, вважає Гетманцев.

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Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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