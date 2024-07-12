В Україні зростуть ПДВ та військовий збір: Гетманцев назвав причину

Тільки за допомогою підвищення різних типів податків державний бюджет зможе акумулювати достатньо коштів в умовах війни

Швидко отримати кошти у необхідних для України обсягах можна лише через зміни до основних податків, якими є ПДВ та військовий збір, наразі це єдиний варіант.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев.

Він не став коментувати інформацію ЗМІ, чи планується підвищення військового збору до 5%, а ПДВ – до 23%, зауваживши, що потрібно дочекатись офіційних пропозицій від уряду. Водночас він і не спростував ці чутки.

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«Ви чули прем’єр-міністра: питання підвищення податків на рівні КМ зараз не обговорюється. Щобільше, обговорюють проєкти, які пов’язані з додатковими невійськовими видатками на кшталт підготовленої Міністерством економіки програми кешбеку за товари, вироблені в Україні», — сказав Гетманцев.

Однак нардеп висловив сумніви з втілення національного кешбеку. На його думку, без підвищення податків це неможливо. А швидко отримати необхідні на це кошти можна лише через зміни до основних податків, тобто ПДВ та військовий збір.

Гетманцев нагадав, що парламент чекає нових пропозицій від уряду щодо того, як розв’язувати проблему тотального недофінансування бюджету.

Нагадаємо, 4 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив урядовий законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне до другого читання.

«По факту залишили версію, яка була в Уряду до першого читання. Так, повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)», — зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

Також ми писали, що великий бізнес майже вдвічі збільшив обсяги сплати податків до державного бюджету України у 2024 році порівняно з минулим.

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За матеріалами Укрінформ