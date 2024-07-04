Названо дату, коли підвищать акцизи на пальне — Железняк

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив урядовий законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне до другого читання

Про це повідомив заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Мова йде про законопроєкт №11256 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку».

«По факту залишили версію, яка була в Уряду до першого читання. Так, повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)», — зазначив народний депутат.

Закон набуває чинності з 1 вересня 2024.

Раніше Ярослав Железняк зазначав, що з акцизом на газ вийшла «дуже цікава ситуація».

«Мінфін не знає, як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там прям значне підвищення, — зазначив наприкінці травня Железняк. — В ході пошуку документів виявилось, що збільшення на газ запропонувала «УкрНафта», точніше Ростислав Шурма. Замість акцизу 70 євро він буде 277 євро».

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Згідно з оновленим законопроєктом, з січня 2028 року ставки акцизного податку мають зрости до європейського рівня:

на бензини — 359 євро за 1000 л;

на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л;

на скраплений газ — 250 євро за 1000 літрів.

Також за словами нардепа Комітет схвалив до другого читання законопроєкти № 11258 та 11259 про звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

ЗА — 23, одноголосно.

«Але також в цьому законі будуть враховані пропозиції про тимчасове звільнення від мит та ПДВ енергетичного обладнання. Така пільга буде діяти до закінчення військового стану, але не пізніше 01 січня 2026-го року. Там є перелік обладнання + те, що надається за рахунок Секретаріату Енергетичного Співтовариства», — пояснив Железняк.

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