Українські аграрії платитимуть значно вищі податки на пальне, ніж європейські — ВАР

Підвищення податків на пальне може фактично знищити малий та середній агробізнес в Україні

Українські аграрії стурбовані планом підвищення акцизу. Це вплине на собівартість агропродукції та призведе до додаткових витрат для товаровиробників у розмірі понад 13 млрд грн щороку.

Якщо до 2028 року акциз буде збільшено до 330 євро за тисячу літрів, то український бізнес сплачуватиме в п’ять разів більше, ніж європейські підприємства. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

«У Європейському Союзі бізнеси, які не користуються дорогами загального значення, сплачують лише 50% встановленого акцизу. На жаль, в Україні аграрії вже сплачують значно більше, ніж їхні європейські колеги», — зазначив він.

Цікаве по темі: Укрзалізниця анонсувала підвищення тарифів: як це вплине на бізнес

За його словами, у країнах Східної Європи, таких як Литва, Латвія, Румунія, акциз складає не більше 60 євро на тисячу літрів, тоді як в Україні бізнес змушений платити 139 євро на тисячу літрів. Це робить українських аграріїв неконкурентними на ринку Європи.

ВАР вже висловила ініціативу щодо зменшення акцизу для тих, хто не користується дорогами загального користування. Відповідні правки до законопроєкту №11256-2, що пройшов перше читання, вже зареєстровані.

«Ми розуміємо, що кошти зараз потрібні для оборони, але вимагаємо, щоб після закінчення війни ставка акцизу не перевищувала 50%. Це допоможе бізнесу та товаровиробникам краще планувати свою діяльність», — додав заступник голови ВАР.

За його оцінками, з 2024 по 2028 рік підвищення акцизу призведе до додаткових витрат для товаровиробників у розмірі понад 13 млрд грн щороку. З 2025 року це навантаження складе понад 5,5 млрд грн.

Нагадаємо, 4 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив урядовий законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне до другого читання.

«По факту залишили версію, яка була в Уряду до першого читання. Так, повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)», — зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрзалізниця почала купувати пальне на Prozorro Market: за якою ціною

В Україні подорожчає пальне — Гетманцев

Будьте енергонезалежними з ПУМБ: новий пільговий кредит для бізнесу без першого внеску та комісій