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Українці створили стартап для швидкого запуску криптобізнесу

26.07.2024 11:40
Дарія Шуть
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Стартап Simplify Labs спеціалізується на розробці криптовалютних платформ та повинен допомогти підприємцям у сфері криптобізнесу

Simplify Labs

Фото: simplifylabs.io

Заснована українцями криптовалютна екосистема Kyrrex представила Simplify Labs — стартап для швидкого запуску криптобізнесу. Продукти компанії відповідають чинним регуляторним нормам ЄС. Вона надає повну юридичну підтримку користувачам щодо відповідності правилам, а також комплексний маркетинговий та клієнтський супровід.

Simplify Labs створює програмне забезпечення для криптоплатформ, що відповідає глобальним стандартам індустрії, пропонуючи миттєвий доступ до необмеженої ліквідності в криптоактивах.

Її Telegram-боти мають вбудовані механізми перевірки протидії відмиванню грошей (AML), що забезпечує відповідність регуляторним вимогам для всіх криптовалютних транзакцій.

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Зокрема, стартап Simplify Labs розробляє наступні продукти:

  1. Криптобіржа. Стартап допомагає підприємцям запускати персоналізовані криптоплатформи на засадах повної відповідності нормам законодавства.
  2. OTC-платформа. Simplify Labs створює платформи криптовалютного позабіржового (OTC) обміну за 2 місяці. Послуга OTC передбачає надання інструментів, технічної підтримки та юридичної допомоги підприємцям.
  3. Telegram-бот. Створення криптовалютних ботів за 3 дні, які дають можливість отримувати пасивний дохід з передбачуваною рентабельністю (ROI).
  4. Хаб ліквідності. Це автоматизація обміну з фіатних валют на криптоактиви та в інший бік на біржі через інтеграцію криптовалютних платежів в операції платформи.

Simplify Labs прагне полегшити життя криптопідприємцям, допомагаючи їхньому бізнесу відповідати вимогам щодо протидії відмиванню грошей (AML), боротьби з фінансуванням тероризму (CFT), перевірки клієнтів та звітування про підозрілі транзакції.

Нагадаємо, українські стартапи можуть позмагатися за $1 млн на Startup World Cup. Це найбільший у світі пітч-конкурс для стартапів. Цьогоріч подія обʼєднає понад 50 тисяч відвідувачів та 2 500 інвесторів з 75+ країн світу. Участь у Startup World Cup — це крута можливість для технологічних проєктів презентувати свою розробку на весь світ та залучити $1 млн на розвиток інновацій.

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Рубрики: СтартапиКриптовалютиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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