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Українські стартапи можуть позмагатися за $1 млн на Startup World Cup

23.07.2024 13:40
Ольга Деркач
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Стартувала реєстрація на український етап конкурсу Startup World Cup

Українські стартапи можуть позмагатися за $1 млн на Startup World Cup

Українські стартапи можуть позмагатися за $1 млн на Startup World Cup Фото: t.me/mintsyfra

Це найбільший у світі пітч-конкурс для стартапів. Цьогоріч подія обʼєднає понад 50 тисяч відвідувачів та 2 500 інвесторів з 75+ країн світу. Участь у Startup World Cup — це крута можливість для технологічних проєктів презентувати свою розробку на весь світ та залучити $1 млн на розвиток інновацій.

Міжнародний фінал Startup World Cup відбудеться 2–4 жовтня в Кремнієвій долині. Україну представить один стартап, який переможе на регіональному етапі конкурсу. У конкурсі зможуть взяти участь стартапи, які зареєстровані в Україні та належать українцям — частка власності понад 50%.

Хто може податися:

  • зрілі проєкти, які мають 15+ працівників та $5+ млн інвестицій чи не менш ніж $1 млн ARR — загальної суми доходу, яку компанія отримує від підписок протягом року;
  • молоді стартапи, які спершу пройдуть двотижневу підготовку UNICORN. Вона передбачає нетворкінг, інтенсивне навчання та пітчинг проєктів.

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Дедлайн подання заявок:

  • 11 серпня — для молодих стартапів;
  • 15 серпня — для зрілих проєктів.

Деталі добору та форма аплікації за посиланням.

Регіональний фінал Startup World Cup проводить EIT Community RIS Hub в Україні та Sigma Software Labs за підтримки партнерів — SID Venture Partners та Sigma Software University.

Нагадаємо, що стартап 3D UTU створив перший в Україні будинок на 3D-принтері. Нове житло побудували за допомогою 3D-принтера від українського стартапу 3D UTU. Будинок площею 130 м² звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера.

Раніше ми писали, що 6 українських стартапів отримали $150 тисяч від УФС та UMAEF. Загалом 15 стартапів на стадії pre-seed пітчили свої проєкти, щоб поборотися за гранти в розмірі до 25 тисяч доларів. За результатами оцінок журі 6 команд залучили по $25 тисяч на розвиток інновацій.

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За матеріалами: Мінцифри.

Рубрики: СтартапиГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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