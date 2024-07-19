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6 українських стартапів отримали $150 тисяч від УФС та UMAEF

19.07.2024 19:30
Дарія Шуть
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Низка технологічних проєктів отримали гранти на розвиток від Українського фонду стартапів та UMAEF

6 українських стартапів отримали $150 тисяч від УФС та UMAEF

Фото: freepik.com

Український фонд стартапів та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund оголосили результати третього Pitch Day у межах грантової програми.

Загалом 15 стартапів на стадії pre-seed пітчили свої проєкти, щоб поборотися за гранти в розмірі до 25 тисяч доларів. За результатами оцінок журі 6 команд залучили по $25 тисяч на розвиток інновацій.

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Хто отримав кошти — дивіться на інфографіці.

6 українських стартапів, що отримали гранти від УФС та UMAEF

6 українських стартапів, що отримали гранти від УФС та UMAEF. Фото: t.me/mintsyfra

Зазначається, що грантова програма від УФС та UMAEF спрямована на активний розвиток інновацій, економічне підсилення країни та підвищення глобальної конкурентоспроможності українських проєктів.

Загалом у межах програми виділять $2,5 мільйона на підтримку перспективних українських компаній на стадіях pre-seed та seed. Дізнавайтеся більше про програму та реєструйтеся за посиланням.

Нагадаємо, що Мінцифри шукає стартапи для участі в Open Data Accelerator. Open Data Accelerator — це тримісячна акселераційна програма для українських стартапів, які розробляють технологічні рішення на основі відкритих даних.

Також ми писали, що Seeds of Bravery шукає стартапи, які представлять Україну на Good Spirit Festival. Фестиваль Good Spirit — це технологічна подія, яка обʼєднає топових експертів з різних сфер — від сталого бізнесу до навчання та соціального активізму для обміну інноваціями й нових рішень для сталого розвитку. На фестивалі учасники зможуть налагодити нові партнерства, залучити інвестиції та розширити мережу професійних контактів.

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Джерело: Мінцифри

Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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