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Seeds of Bravery шукає стартапи, які представлять Україну на Good Spirit Festival

16.07.2024 18:40
Ольга Деркач
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Seeds of Bravery спільно з партнерами шукають 8 стартапів, які представлять українську екосистему інновацій на Good Spirit Festival

Seeds of Bravery шукає стартапи, які представлять Україну на Good Spirit Festival

Seeds of Bravery шукає стартапи, які представлять Україну на Good Spirit Festival Фото: goodspiritfestival.fi

Фестиваль Good Spirit — це технологічна подія, яка обʼєднає топових експертів з різних сфер — від сталого бізнесу до навчання та соціального активізму для обміну інноваціями й нових рішень для сталого розвитку. На фестивалі учасники зможуть налагодити нові партнерства, залучити інвестиції та розширити мережу професійних контактів.

Good Spirit Festival відбудеться 14 серпня в м. Гельсінкі (Фінляндія). Для участі відберуть 8 українських стартапів на ранніх стадіях, які зацікавлені в масштабуванні на ринок Фінляндії.

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Подати заявку можна до 18:00 25 липня за посиланням.

Участь представників української екосистеми організовує Український фонд стартапів у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що український фонд Vesna Capital інвестував у польський стартап Doctor.One. Застосунок Doctor.One — це безпечний медичний комунікатор, який замінює неформальне спілкування через SMS, електронну пошту та соціальні мережі. Він дозволяє лікарям залишатися на зв’язку виключно зі своїми постійними пацієнтами, яких вони знають з особистих візитів. Заснували стартап Томаш Рудольф та Мацек Маленда. Також до раунду з інвестування на €1 млн долучився венчурний фонд Smartlink Partners, який інверсував €500 тисяч.

Також ми писали, що співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в український оборонний стартап. Фонд співзасновників Uklon «Незламні» оголосив про $200 тис. інвестицій в український оборонний стартап Ailand Systems, який розробляє автономні дрони для дистанційного виявлення мін та вибухонебезпечних предметів.

Крім того, 12 стартапів представили Україну на SelectUSA. В США пройшла одна з найбільших американських інвестподій SelectUSA. Саміт щороку об’єднує тисячі інвесторів, представників компаній та стартапів, організацій економічного розвитку й експертів галузі для укладення ділових угод. Цьогоріч Україну на заході представила делегація з 12 технологічних стартапів.

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За матеріалами: Мінцифри.

Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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