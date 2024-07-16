Seeds of Bravery шукає стартапи, які представлять Україну на Good Spirit Festival

Seeds of Bravery спільно з партнерами шукають 8 стартапів, які представлять українську екосистему інновацій на Good Spirit Festival

Фестиваль Good Spirit — це технологічна подія, яка обʼєднає топових експертів з різних сфер — від сталого бізнесу до навчання та соціального активізму для обміну інноваціями й нових рішень для сталого розвитку. На фестивалі учасники зможуть налагодити нові партнерства, залучити інвестиції та розширити мережу професійних контактів.

Good Spirit Festival відбудеться 14 серпня в м. Гельсінкі (Фінляндія). Для участі відберуть 8 українських стартапів на ранніх стадіях, які зацікавлені в масштабуванні на ринок Фінляндії.

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Подати заявку можна до 18:00 25 липня за посиланням.

Участь представників української екосистеми організовує Український фонд стартапів у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що український фонд Vesna Capital інвестував у польський стартап Doctor.One. Застосунок Doctor.One — це безпечний медичний комунікатор, який замінює неформальне спілкування через SMS, електронну пошту та соціальні мережі. Він дозволяє лікарям залишатися на зв’язку виключно зі своїми постійними пацієнтами, яких вони знають з особистих візитів. Заснували стартап Томаш Рудольф та Мацек Маленда. Також до раунду з інвестування на €1 млн долучився венчурний фонд Smartlink Partners, який інверсував €500 тисяч.

Також ми писали, що співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в український оборонний стартап. Фонд співзасновників Uklon «Незламні» оголосив про $200 тис. інвестицій в український оборонний стартап Ailand Systems, який розробляє автономні дрони для дистанційного виявлення мін та вибухонебезпечних предметів.

Крім того, 12 стартапів представили Україну на SelectUSA. В США пройшла одна з найбільших американських інвестподій SelectUSA. Саміт щороку об’єднує тисячі інвесторів, представників компаній та стартапів, організацій економічного розвитку й експертів галузі для укладення ділових угод. Цьогоріч Україну на заході представила делегація з 12 технологічних стартапів.

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За матеріалами: Мінцифри.