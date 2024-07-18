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Мінцифри шукає стартапи для участі в Open Data Accelerator

18.07.2024 15:40
Ольга Деркач
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Міністерство цифрової трансформації шукає data-стартапи для участі в Open Data Accelerator

Мінцифри шукає стартапи для участі в Open Data Accelerator

Мінцифри шукає стартапи для участі в Open Data Accelerator Фото: pixabay.com

Open Data Accelerator — це тримісячна акселераційна програма для українських стартапів, які розробляють технологічні рішення на основі відкритих даних.

Подати заявку на відбір у програму можуть стартапи з України, які вже працюють над реалізацією, розвитком чи масштабуванням проєкту на основі відкритих даних. Стартап має бути спрямованим на вирішення соціально-економічних викликів України та сприяти антикорупції, відкритості й прозорості у громадському, державному, науковому чи бізнес-середовищі.

У відборі матимуть перевагу кандидати, які мають чітке бачення того, чому їм необхідна участь в акселераторі та як вона допоможе зростанню стартапу.

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Організатори відберуть 10–15 команд, які отримають:

  • фінансування із загального фонду — 5,8 млн грн;
  • лекції, воркшопи та менторську підтримку;
  • бонуси й спецпропозиції від партнерів;
  • можливість залучити інвесторів та партнерів у свій стартап;
  • підтримку від 1991 Accelerator після завершення програми.

Подати заявку на участь можна до 16 серпня. Деталі та форма аплікації за посиланням.

Open Data Accelerator реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації та завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнери в реалізації проєкту — Фонд Східна Європа та SocialBoost.

Нагадаємо, що Seeds of Bravery шукає стартапи, які представлять Україну на Good Spirit Festival. Фестиваль Good Spirit — це технологічна подія, яка обʼєднає топових експертів з різних сфер — від сталого бізнесу до навчання та соціального активізму для обміну інноваціями й нових рішень для сталого розвитку. На фестивалі учасники зможуть налагодити нові партнерства, залучити інвестиції та розширити мережу професійних контактів.

Також ми писали, що співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в український оборонний стартап. Фонд співзасновників Uklon «Незламні» оголосив про $200 тис. інвестицій в український оборонний стартап Ailand Systems, який розробляє автономні дрони для дистанційного виявлення мін та вибухонебезпечних предметів.

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За матеріалами: Мінцифри.

Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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