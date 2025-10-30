close-btn
PaySpaceMagazine

Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС

30.10.2025 14:10
Ольга Деркач

Мережа магазинів «Аврора» готується вийти на болгарський ринок і протягом найближчих шести місяців планує відкрити перші тестові торгові точки

Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС

Фото: avrora.ua

Про такі плани в інтерв’ю NV повідомив співвласник компанії Тарас Панасенко, пише AIN.

Болгарію обрали наступним напрямом розвитку після Румунії передусім через зручнішу логістику. Постачання товарів із румунського складу не вимагає перетину митного кордону, адже обидві країни є членами Європейського Союзу. Це спрощує операційні процеси й знижує витрати.

Панасенко пояснив, що при виборі нових ринків Аврора завжди проводить глибокий аналіз. У центрі уваги — рівень розвитку мережевого ритейлу, споживчі звички місцевого населення та сформованість культури офлайн-шопінгу.

Для порівняння, у Польщі частка системного мережевого ритейлу у 2021 році становила лише 9%, тоді як у Румунії — близько 30%. Саме тому румунський ринок компанія вважає більш привабливим для масштабування бізнесу.

Цікаве по темі: ПриватБанк та Аврора запускають біометричну оплату через FacePay

Перед виходом у нову країну Аврора вкладає кількасот тисяч євро у маркетингові дослідження, вивчення споживчої поведінки та формування локальної команди, яка надалі відповідає за розвиток мережі в регіоні.

В Україні компанія продовжує активну експансію — щомісяця відкриває приблизно 25 нових магазинів і планує до кінця 2025 року збільшити їхню кількість до 1850.

Наступного року, за словами співвласника, Аврора розраховує запустити близько 250 нових точок, із яких приблизно 100 працюватимуть у Румунії.

Вихід на болгарський ринок стане логічним продовженням міжнародної стратегії українського ритейлера та черговим кроком у розширенні присутності компанії на європейському ринку.

Нагадаємо, що Аврора продовжує активну експансію на ринку Румунії, відкривши перший магазин у Бухаресті. У компанії також відзначили, що розвиток мережі в Румунії створює додаткові перспективи як для місцевих виробників, так і для українських. Уже 27 українських компаній постачають свою продукцію до румунських магазинів «Аврора», відкриваючи для себе нові ринки збуту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробила мережа Аврора за пів року

Мережа Аврора відбудує логістичний комплекс за €50 млн

Аврора планує вихід на ринки Молдови та Балканських країн

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки 30.10.2025

Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки
НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії 27.10.2025

НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії
ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу 21.10.2025

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу
Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу 21.10.2025

Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору 19.10.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору
Fullset Blockchain Conference 2025 збирає Web3-лідерів у Києві для дня нетворкінгу, інновацій та колаборацій 17.10.2025

Fullset Blockchain Conference 2025 збирає Web3-лідерів у Києві для дня нетворкінгу, інновацій та колаборацій
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
Останні новини
Сьогодні  17:10

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн

 Сьогодні  16:10

ФРС вдруге поспіль знизила базову ставку на 0,25%

 Сьогодні  15:10

Кабмін запускає масштабну цифровізацію ринку праці

 Сьогодні  14:10

Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС

 Сьогодні  13:10

У Дії тестують нову послугу

 Сьогодні  11:10

2 криптовалюти до $1, на які варто звернути увагу в листопаді 2025

 Сьогодні  10:10

Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.