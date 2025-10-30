Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС

Мережа магазинів «Аврора» готується вийти на болгарський ринок і протягом найближчих шести місяців планує відкрити перші тестові торгові точки

Про такі плани в інтерв’ю NV повідомив співвласник компанії Тарас Панасенко, пише AIN.

Болгарію обрали наступним напрямом розвитку після Румунії передусім через зручнішу логістику. Постачання товарів із румунського складу не вимагає перетину митного кордону, адже обидві країни є членами Європейського Союзу. Це спрощує операційні процеси й знижує витрати.

Панасенко пояснив, що при виборі нових ринків Аврора завжди проводить глибокий аналіз. У центрі уваги — рівень розвитку мережевого ритейлу, споживчі звички місцевого населення та сформованість культури офлайн-шопінгу.

Для порівняння, у Польщі частка системного мережевого ритейлу у 2021 році становила лише 9%, тоді як у Румунії — близько 30%. Саме тому румунський ринок компанія вважає більш привабливим для масштабування бізнесу.

Перед виходом у нову країну Аврора вкладає кількасот тисяч євро у маркетингові дослідження, вивчення споживчої поведінки та формування локальної команди, яка надалі відповідає за розвиток мережі в регіоні.

В Україні компанія продовжує активну експансію — щомісяця відкриває приблизно 25 нових магазинів і планує до кінця 2025 року збільшити їхню кількість до 1850.

Наступного року, за словами співвласника, Аврора розраховує запустити близько 250 нових точок, із яких приблизно 100 працюватимуть у Румунії.

Вихід на болгарський ринок стане логічним продовженням міжнародної стратегії українського ритейлера та черговим кроком у розширенні присутності компанії на європейському ринку.

Нагадаємо, що Аврора продовжує активну експансію на ринку Румунії, відкривши перший магазин у Бухаресті. У компанії також відзначили, що розвиток мережі в Румунії створює додаткові перспективи як для місцевих виробників, так і для українських. Уже 27 українських компаній постачають свою продукцію до румунських магазинів «Аврора», відкриваючи для себе нові ринки збуту.

