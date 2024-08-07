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Аврора планує вихід на ринки Молдови та Балканських країн

07.08.2024 18:00
Ольга Деркач
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У 2025 році мережа мультимаркетів «Аврора» має намір розширити свою діяльність на територію Молдови, а згодом і на Балканські країни

Аврора планує вихід на ринки Молдови та Балканських країн

Аврора планує вихід на ринки Молдови та Балканських країн Фото: avrora.ua

Про це заявив співзасновник і генеральний директор компанії Тарас Панасенко під час інтерв’ю в програмі «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» на Forbes.

Наразі «Аврора» вже функціонує в Україні та Румунії. Наступного року українська торговельна мережа формату one dollar store розпочне свою діяльність у Молдові.

«Ми прискіпливо дивимося на Молдову, наступного року це має відбутися», — сказав Панасенко.

Цей ринок органічний і має невеликі обсяги, зазначив Панасенко.

«Але з погляду регуляції, мови — якщо в тебе є бізнес у Румунії, то вийти в Молдову достатньо просто, — розповів він. — Там набагато нижча конкуренція, і з погляду прибутковості це суперринок».

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У 2026 році «Аврора» розпочне розширення на ринки інших країн, повідомив співвласник компанії.

«Зокрема, дивимося на Балканські країни», — каже Панасенко.

Одночасно з цим мережа продовжить свій розвиток в Україні та Румунії. Наразі компанія має понад 1500 магазинів у цих двох країнах: 25 з них розташовані в Румунії, а понад 1480 — в Україні. В наступні роки планується розширення української мережі до 2500 магазинів до 2026 року.

Перший магазин мережі «Аврора» відкрився в Полтаві у 2011 році. Через повномасштабне вторгнення компанія втратила понад 200 магазинів. Наразі нові торгові точки відкриваються в середньому кожні 14 годин.

Нагадаємо, що ПриватБанк та Аврора запустили спільний кешбек. Велика українська мережа повсякденних товарів «Аврора Мультимаркет» та державний ПриватБанк домовилися про партнерство в рамках програми персональних знижок і кешбеків банку «Привіт».

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Рубрики: ЄвропаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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