Найпопулярніші українські ритейлери: огляд ринку.

Попри складні умови українські ритейлери зуміли відновити довоєнні обороти та навіть перевершити попередні показники, продовжуючи розвиватись. У цій статті ми поговоримо про найбільших гравців ринку

Як розповіла під час заходу RAU Expo 2024 керівниця відділу аналітики Асоціації ритейлерів України Яна Єрмакова, український ритейл не тільки вистояв і відновив свої обороти, але й зміг перевершити довоєнні показники.

«Ми ведемо щомісячне дослідження RAU і відстежуємо кількість робочих магазинів, аптек, АЗС — чинних і закритих. Ведемо цю статистику кожен місяць, і за два роки повномасштабної війни ми бачимо, що станом на кінець грудня 2023 року ми відновили показники до довоєнного рівня. Тобто ми вже вийшли навіть на 104% від довоєнної кількості робочих магазинів, аптек, АЗС — плюс 4% до 2022 року. Ми можемо говорити, що ритейл в принципі відновився. Але ми ведемо статистику. Члени RAU складають 64% від ринку. Якщо говорити про обороти, то бачимо тенденцію рік до року: плюс 21% у 2022 році, 20% у 2023 році і зараз дивимося статистику на 2024 рік», — прокоментувала дослідження Яна Єрмакова, керівниця відділу аналітики RAU.

Вона нагадала, що у 2021 році виторг мереж становив 1,44 трлн грн, у 2022-му впав до 1,16 трлн грн.

За її словами, сьогоднішнє зростання ритейлу частково відбувається шляхом інфляції. Однак, якщо не враховувати її, то ринок зростає органічно. Це видно за кількістю відновлених торгових точок, збільшенню товарообігу, залученню персоналу, створенню робочих місць і збільшенню сплачених податків. На її думку, ритейл відновився і продовжує розвиватися.

Топ-20 ритейлерів України за оборотом у 2023 році (члени RAU)

Для початку розглянемо перелік найбільших ритейлерів України за версією Асоціації ритейлерів України (варто зазначити, що цей список стосується лише членів RAU, які сумарно займають 62% українського ринку).

«Якщо слідувати принципу Парето та виокремити топ-20 компаній-членів RAU, які забезпечують 82% обороту 100 членів Асоціації, можна побачити, що це здебільшого добре всім відомі мережі національного масштабу. Всього два десятки підприємств роздрібної торгівлі за минулий рік сформували 793,4 млрд грн, або 52% від загального обороту українського ритейлу», — йдеться у звіті.

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Зазначається, що перші три місця за виторгом займають АТБ, Сільпо та Епіцентр. Власне, половина найбільших за оборотом компаній ритейлу (10 компаній) — це FMCG оператори, серед яких є як великі міжнародні гравці на кшталт Metro чи Auchan Україна, так і локальні гравці як Файно-маркет. У загальному списку також є представники паливного ритейлу (ОККО, WOG, UPG), мережі магазинів техніки та електроніки (Comfy, Фокстрот), аптечного ритейлу (Подорожник, АНЦ), магазини drogerie сегменту Eva, non-food ритейлу Аврора.

Найбільші ритейлери України в сфері e–commerce

Для початку нагадаємо, що таке електронна комерція та які результати галузь демонструвала останні декілька років.

E-commerce — це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп’ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов’язані з проведенням цих транзакцій.

Як свідчать дані, зібрані компанією EVO, рекордне зростання електронна комерція показала у 2020 році (що частково обумовлено карантинним обмеженнями), додавши одразу 38%, до $4 млрд. Наступного року темпи впали до 17,5%, а за два роки війни e-commerce зріс у валюті на 6,4%.

За даними RAU, беззаперечний лідер українського ринку електронної комерції — Rozetka. На початку повномасштабного вторгнення компанія зазнала падіння продажів у 175 разів (до 23 млн грнміс), але змогла встояти та наразі вже активно нарощує число пунктів видачі. Обсяг консолідованого виторгу маркетплейсу та інтернет-магазину за минулий рік становить 45 млрд грн.

Друге місце посідає Comfy, маючи оборот 9,7 млрд грн. Минулоріч компанія почала трансформувати власну логістику, запустивши послугу швидкої доставки «на завтра» по всій Україні. Наразі ритейлер активно відкриває регіональні склади, що дозволяє реалізувати вищезазначену стратегію. Частка онлайн-продажів компанії значно вища, ніж у конкурентів, і становить понад 30%.

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На третьому місці — єдиний іноземний гравець — AliExpress. Орієнтований показник його продажів становить 7-11 млрд грн. Як зазначає логістичний оператор Cainiao, посилаючись на Укрпошту, 80% покупок — це товари, ціна яких не досягає $10.

Електронний бізнес — це жорстка боротьба за аудиторію, яка стимулює компанії стрімко розвиватися, інтегрувати в свої сервіси нові функції та пропозиції, оптимізувати свою діяльність та покращувати клієнтський досвід. Українські бренди — не виняток, навіть попри надскладні умови діяльності. Вищевказані дані демонструють стійкість бізнесу та оптимістичні настрої на ринку.

Висновок

Топ ритейлерів за оборотом в 2023 — АТБ, Сільпо та Епіцентр. Ці компанії демонструють непогані результати відновлення та зростання і є прикладом стійкості для інших компаній у всьому світі.

Електронна комерція в Україні також не залишається позаду. Серед ритейлерів, які займають провідні позиції в цій сфері — Rozetka, Comfy та AliExpress.

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